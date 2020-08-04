Konya 195 milyon dolara yaklaşan aylık ihracatıyla rekor kırdı Konya'nın temmuz ayında yaklaşık 195 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığı bildirildi.

Konya'nın temmuz ayında yaklaşık 195 milyon dolarlık dış satımla Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştığı bildirildi.

Konya Ticaret Odasından (KTO) yapılan yazılı açıklamada, kentin temmuzda Türkiye ihracatından aldığı payı yüzde 1,41'e çıkartarak 11. sırada yer aldığı belirtilerek, "Konya'nın ihracatı 2019 yılının aynı ayına göre yüzde 12,33 oranında artış gösterdi. Temmuzda ihracat 2020 yılının Haziran ayına göre de yüzde 12,26 oranında arttı. 2020 yılı yedi aylık ihracat rakamı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin 968 dolar olarak gerçekleşti. Konya temmuz ayında ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Temmuzda ihracatını yüzde 12,33 artıran Konya, 194 milyon 376 bin 440 dolar ihracat yaptı." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTO Başkanı Selçuk Öztürk de küresel ticaretteki yavaşlamanın etkisi ile Türkiye ve Konya'nın ihracatında nisan ve mayıs aylarında düşüş gözlemlendiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Temmuz ayına geldiğimizde devam eden küresel olumsuzluk, eksik iş günü ve bayram tatili sebebiyle Türkiye'nin ihracatında yüzde 5,8 azalış olmasına rağmen Konya ihracatını yüzde 12,33 oranında artırma başarısı göstermiştir. Bir önceki aya göre ise yüzde 12,26 artan ihracatımızın yükselmeye devam ettiğini görüyoruz. Konya, temmuzda ihracat rekoru kırarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Küresel salgın sebebiyle tüm dünyada ekonomilerin yavaşladığı, küresel ticaretin durduğu bir ortamda ihracatı artırmak şehrimiz adına bir başarıdır. 2020'nin ikinci yarısından itibaren yeniden hızlı ihracat artışı yakalayacağımız öngörüyorduk. İhracatçı firmalarımızla bu süreçte yaptığımız istişare toplantılarında elde ettiğimiz verileri Ticaret Bakanlığımız ve TOBB ile sürekli paylaştık. Salgın sürecinde firmalarımızla iş birliği içinde yaptığımız çalışmaların karşılığını aldığımıza inanıyoruz. Bu vesile ile her şeye rağmen inançla çalışan, emek harcayan Konyalı müteşebbislerimizi kutluyorum. 2020 yılında da ihracatımızın bir önceki yıla göre pozitif artarak şehrimizin 2 milyar doların üzerinde rakamlara ulaşacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA