Konya 12 Metre Derinliğindeki Sondaj Kuyusuna Düşen Yavru Köpek Kurtarıldı

Konya'da 12 metre derinliğindeki sondaj kuyusuna düşen yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Aktutan Caddesi üzerinde bulunan bir tarladan köpek sesleri geldiğini fark eden çobanlar, durumu iftaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler 12 metre derinliğindeki kuyudan yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası yavru köpek, kuyuya salınan halatla düştüğü yerden kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından su verilen köpeğin çok korktuğu görüldü. Yavru köpeğin, tedavisi için barınağa gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA