KONYA 112 ACİL SERVİS AMBULANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT, KORONAVİRÜSLÜ HASTALARIN YARDIMINA KOŞUYOR
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KONYA 112 ACİL SERVİS AMBULANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT, KORONAVİRÜSLÜ HASTALARIN YARDIMINA KOŞUYOR

KONYA'da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin farklı istasyonlarında görev yapan Zeynep Erşahin (34) ve Fatih Erşahin (35) çifti, hastaların yardımına koşuyor.

22.07.2020 11:55 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:10

KONYA'da 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin farklı istasyonlarında görev yapan Zeynep Erşahin (34) ve Fatih Erşahin (35) çifti, hastaların yardımına koşuyor. Koronavirüs nedeniyle de 10 yaşındaki kızları Ahsen'den uzakta çalışan çift, sık sık görüntülü görüşme yaparak hasret gideriyor. Vatandaşların koronavirüsü ciddiye alması gerektiğini söyleyen Zeynep Erşahin (34) 'Ambulansın arkasında koronavirüs hastasıyla beraber aynı nefesi alırken sanki bütün virüsü içime çekiyor muşum gibi hissediyorum. Nefes almasam mı acaba diyorum, ama mecburen alıyorum. Biz koronavirüslü hastaların yaşadıklarını gördükçe, durumun ciddiyetini vatandaşlara anlatıyoruz. Ancak hala vakalara gittiğimizde evin içerisinde 10 kişiyle karşılaşıyoruz." dedi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında görev yapan Zeynep ve Fatih Erşahin çifti, hastaların yardımına koşuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 10 yaşındaki kızları Ahsen'i de ailelerinin yanına bırakan çift, kızlarıyla görüntülü görüşme yaparak hasret gideriyor. Koronavirüslü hastaların, hastanelere taşınmasını da sağlayan çiftten Zeynep Erşahin, 'Eşimle birbirimizi görmediğimiz zamanlar oluyor. Eve geldiğimizde ikimizde birbirimize bana yaklaşma diyoruz. Odamızı ayırdığımız, ayrı ayrı odalarda yemek yediğimiz anlar oluyor. Çok zor günlerden geçiyoruz. 10 yaşında bir kızımız var eskiden eve gittiğimizde bize hemen sarılırdı. Bir süre kızımıza uzak durmasını söyledik. Kendisi de bu duruma alıştı artık uzak duruyor bizden. Şimdi de ailemizin yanına bıraktık bizden ayrı kaldı. Geçenlerde arkadaşlarıyla bahçede oynamak istemiş. Bana 'Anne acaba beni kabul ederler mi" dedi. Neden seni kabul etmesinler, dedim. 'İkiniz de sağlık çalışanısınız ya acaba beni kabul ederler mi' 'diye kendisi çok tedirgin olmuş. Ben de ona dedim ki aşağıya in arkadaşlarınla oyna, oynamazlarsa geri gel onlar da haklı olabilir,dedim." dedi.

'AMBULANSTA NEFES ALIRKEN SANKİ TÜM VİRÜSÜ İÇİME ÇEKİYORUM'

Vatandaşların hastalığı ciddiye almadığını düşündüğünü söyleyen Zeynep Erşahin, şunları söyledi:

'Aile olarak uzun süre evden de çıkmadık. Hep kendimizi virüs taşıyıcısı gibi hissediyorduk. Apartmana girerken, dokunduğumuz yerleri sürekli spreyye siliyoruz. İnsanların bu hastalığı ciddiye almadığını düşünüyorum. Kendi ya da bir yakınlarının başına gelmediği için çoğu kişi bunu ciddiye almıyor, farkında değil ve aynı şekilde hayatına devam ediyor. Biz gittiğimiz vakalarda gördüklerimizden sonra, hastalardaki belirtilere şahit olduktan sonra daha çok uyarıyoruz insanları. Biz bu hastalığı yaşayan insanları gördükçe çok ciddiye alıyoruz. Hala vakalara gittiğimizde evin içerisinde 10 kişiyle karşılaşıyoruz. Hem kendilerini hem bizi riske atıyorlar. Risk altında olduğumuzun farkındayız ama bunu belli etmemeye de çalışıyoruz. Ambulansın arkasında koronavirüs hastasıyla beraber aynı nefesi alırken sanki bütün virüsü içime çekiyormuşum gibi hissediyorum. Nefes almasam mı acaba diyorum ama mecburen alıyorum. Biz bunu vakalarda sürekli hissediyoruz. Eve gittiğimizde de ateşimiz mi çıktı, karnımız mı ağrıyor, halsizliğimizin sebebi yorgunluk mu, virüsten kaynaklı mı diye her nöbet dönüşü bunları yaşıyoruz."

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

Eşi Zeynep ile 14 yıldır sağlık memuru olan Fatih Erşahin, 'Eşimle birlikte 112 de çalışıyoruz, nöbetlerimiz bu süreçte daha zorlu geçiyor. Nöbetlerimizde birçok pozitif vakayla temas ediyoruz. Bazen nöbetten çıktığımda eve gitmek istemediğim de oluyor. Evde yalnız kalan 10 yaşında bir kızımız var. O da siz hasta olursanız ben ne yaparım diyor. Psikolojik tabi ki zorlanıyoruz, biz de herkes gibi insanız korktuğumuz oluyor. Ama biz bu mesleği severek yapıyoruz. Severek yaptığımız için de her şartta çalışmak zorundayız." dedi.

KONYA 112 ACİL SERVİS AMBULANSINDA ÇALIŞAN ÇİFT, KORONAVİRÜSLÜ HASTALARIN YARDIMINA KOŞUYOR

Kaynak: DHA

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