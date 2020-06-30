Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 sürücü gözaltına alındı.

Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle toplu uğurlamaların yasaklanması tedbirine aykırı davranarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 sürücü yakalandı.

Polis ekiplerince, A.B, M.A.M, C.Y, E.K. ve M.A. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca ayrı ayrı 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandı.

Akan trafiği durduran sürücülere ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-d maddesine istinaden 132'şer, karayollarında kamunun rahatını, huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araba kullanmaktan da 132'şer lira olmak üzere toplam 264'er lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Şişli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA