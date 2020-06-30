Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi

Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 sürücü gözaltına alındı.

Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi
30.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:53

Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 sürücü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği'nce, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle toplu uğurlamaların yasaklanması tedbirine aykırı davranarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 sürücü yakalandı.

Polis ekiplerince, A.B, M.A.M, C.Y, E.K. ve M.A. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca ayrı ayrı 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandı.

Akan trafiği durduran sürücülere ayrıca, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 56/1-d maddesine istinaden 132'şer, karayollarında kamunun rahatını, huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araba kullanmaktan da 132'şer lira olmak üzere toplam 264'er lira idari para cezası uygulandı.

Şüpheliler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Şişli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu Haber
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle sokakta oturdu
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu Haber
Barcelonalı Arthur, 82 milyon euroya Juventus'a transfer oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu Haber
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti Haber
Antrenman görüntüsünü paylaşan Ozan Tufan'ın bacak kasları dikkat çekti
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı Haber
Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor Haber
Sevilla, Ever Banega'nın boşluğunu milli oyuncu Okay Yokuşlu ile doldurmayı planlıyor
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Dedelerinin esir düşüp çancılığı öğrendiği Yunanistan'a şimdi çan ihraç ediyorlar
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
Böyle sorumsuzluk olmaz! Uzun eşek değil, hayatlarıyla oynadılar
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
'Çalınmasın' diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
"Çalınmasın" diye sobaya sakladığı 15 bin TL kül oldu
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
İran'ın Trump'ın yakalanması için yaptığı başvuru Interpol tarafından reddedildi
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Hırçın at, sahibini üzerinden atıp kaçtı! Genç adam hüngür hüngür ağladı
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Bikinisiyle kayalıklara uzanıp poz veren Zeynep Alkan, fiziğiyle nefes kesti
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Hayatı kararmak üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın, gözyaşlarının altından dram çıktı
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
Arthur'u Juventus'a 82 milyon euroya satan Barcelona, Pjanic'i 65 milyon euroya transfer etti
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
3 yaşındaki Alperen'i öldüren cani, su kuyusunda yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Özlem Zengin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Oğuzhan Koç Kenan Doğulu Safiye Soyman
Spor Bülent Uygun Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Konvoyla asker uğurlayıp yolu trafiğe kapatan 5 kişiye para cezası kesildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 14:18:02. #1.14#
title