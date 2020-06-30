Konvoyla asker uğurlayıp yolu araç trafiğine kapatan 5 kişiye para cezası kesildi
Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 kişi gözaltına alındı.
30.06.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.06.2020 13:54
Kağıthane-Beşiktaş Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak konvoy eşliğinde asker uğurlayan 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle toplu uğurlamaların yasaklanması tedbirine aykırı davranarak sosyal mesafe kuralını ihlal eden 5 sürücü gözaltına alındı.
A.B, M.A.M, C.Y, E.K. ve M.A. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca ayrı ayrı 3 bin 180'er lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Şişli Feriköy Polis Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA