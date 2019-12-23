Konvoy oluşturup klakson çalanlara ceza

23.12.2019 09:54 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:59

Gaziantep'te konvoy oluşturup trafiği tehlikeye düşüren ve gürültü kirliliğine neden olan sürücülere ceza yağdı.



Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Bölge Trafik İstasyon amirliklerinin yaptığı uygulamalarda, 4 bin 609 araç ve sürücüsü denetlendi. Denetlemelerde, konvoy oluşturup klakson çaldığı belirlenen 3 sürücüye ceza verildi. Yapılan uygulamalarda ayrıca trafik ve can güvenliğini tehlikeye düşüren 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 106 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 2 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten ve 329 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza yazıldı.



Toplamda 444 sürücü, yaya ve araç plakasına işlem yapılarak, 133 araç trafikten men edildi, 4 sürücü belgesine de el konuldu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA