Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı
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Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı

Konvoy halindeki gelin arabası alev aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sarıyer'de lüks gelin arabası bilinmeyen bir sebeple alev adlı. Son anda araçtan inen gelin ve damat başka araçla düğüne yetişirken araç kullanılmaz hale geldi.

Sarıyer'de lüks gelin arabası bilinmeyen bir sebeple alev adlı. Son anda araçtan inen gelin ve damat başka araçla düğüne yetişirken araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, bugün saat 13.30 sıralarında Sarıyer İstinye Katar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JY 6363 plakalı gelin arabası konvoy halindeyken bir anda yanmaya başladı. Aracın içerisindeki gelin, damat ve şoför araçtan hemen inerek araçta bulunan yangın tüplerini kullanmaya başladı. Daha sonra durumu İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri çıkan yangını kontrol altına aldı.

Kullanılamaz hale gelen otomobilin sahibi Ali Görücü, "Düğüne gidiyorduk. Yandı işte, ama cenazemize de gelebilirsiniz. Yandı yapacak bir şey yok. Konvoy halindeydik. Ben farkında bile değildim. Kornaya bastılar ne oluyor dedim. Arabanın altı yanıyor dediler. Gelin ile damat içindeydi. Kaçtılar. Ellerim yandı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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