Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı

Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi.

Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı

Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)

Kaynak: Dunya.com

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