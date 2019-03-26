Konuttaki durgunluk GYF’lere yaradı
Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi.
Omurga Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erktin, konut sektöründe yaşanan durgunluğun gayrimenkul yatırım fonlarına yaradığını belirterek, sektörde fonların toplam tutarının 3 milyar liraya çıktığını söyledi. (Jülide Yiğittürk Gürdamar)
Kaynak: Dunya.com