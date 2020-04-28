Konutta stoklar eriyor, yeni proje teslimleri 2021’i bulacak
Bursa'da konut stoklarının eridiğini, devam eden konut projelerinin tesliminin 2021'i bulacağını belirten İMSİAD Başkanı Andıç, bu süreçte sektörün rahatlatılması için tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve KDV indirimlerinin tekrar uygulanması talebinde bulundu.
28.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:44
Bursa'da konut stoklarının eridiğini, devam eden konut projelerinin tesliminin 2021'i bulacağını belirten İMSİAD Başkanı Andıç, bu süreçte sektörün rahatlatılması için tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve KDV indirimlerinin tekrar uygulanması talebinde bulundu.
Kaynak: Dunya.com