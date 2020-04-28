Konutta stoklar eriyor, yeni proje teslimleri 2021’i bulacak Bursa'da konut stoklarının eridiğini, devam eden konut projelerinin tesliminin 2021'i bulacağını belirten İMSİAD Başkanı Andıç, bu süreçte sektörün rahatlatılması için tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve KDV indirimlerinin tekrar uygulanması talebinde bulundu.

Bursa'da konut stoklarının eridiğini, devam eden konut projelerinin tesliminin 2021'i bulacağını belirten İMSİAD Başkanı Andıç, bu süreçte sektörün rahatlatılması için tapu harçlarının geçici olarak sıfırlanması ve KDV indirimlerinin tekrar uygulanması talebinde bulundu. Kaynak: Dunya.com