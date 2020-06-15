"Konutta salgının izleri faizsiz elbirliği sistemi ile silinecek"
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"Konutta salgının izleri faizsiz elbirliği sistemi ile silinecek"

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen dünyanın ilk online Uluslararası COVID-19 Konferansı, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi.

15.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:16

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde düzenlenen dünyanın ilk online Uluslararası COVID-19 Konferansı, İstanbul merkezli olarak gerçekleştirildi. Birçok ülkeden uzman ismin, yerli ve yabancı akademisyenin katılarak salgının sosyal hayata ve iş dünyasına etkilerinin tartışıldığı online konferansta faizsiz Elbirliği Sistemi'nin Türkiye'deki ekonomik başarısı ele alındı.

COVID-19 salgını konusunda yeni fikirlerin, gelişmelerin değerlendirildiği, salgının ekonomik ve sosyal boyutunun tartışıldığı Uluslararası COVID -19 Konferansı, 12-14 Haziran tarihleri arasında düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde düzenlenen, dünyanın birçok ülkesinden uzman isimlerin ve yüzden fazla akademisyenin Skype bağlantısı üzerinden katıldığı online konferansta pandemi sürecinde iş dünyasında yaşanan gelişmeleri paylaşmak üzere bir konuşma gerçekleştiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, salgın sürecinde Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri ve salgın boyunca ekonomiye 1,5 milyar TL katkı sunan faizsiz Elbirliği Sistemi'nin başarılarını dünya ile paylaştı. Üç gün süren ve her gün üç oturumun aynı anda canlı olarak gerçekleştirildiği konferansın ilk gününde konuşan A. Sefa Üstün, ekonomik istikrarın korunması adına alınan tedbirleri ve iş dünyası olarak atılan adımları anlatabilmek için bir fırsat olarak değerlendirdiğini söyledi.

"KONFERANS İLE YERLİ FİNANSMAN SİSTEMİMİZ DÜNYAYA TANITILDI"

Uluslararası COVID -19 Konferansı'nda açıklamalar yapan Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı A. Sefa Üstün, şöyle konuştu: "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın himayelerinde düzenlenen ve Covid-19 salgınının her açıdan değerlendirildiği böylesine önemli bir etkinliğin İstanbul merkezli olarak yapılması mutluluk vericidir. Bu konferans ile birlikte iş dünyası olarak güçlü bir ekonomi için belirlenen, atmaya hazırlandığımız yeni adımları anlatma fırsatı bulduk. Özellikle ekonomik kalkınmada başarılı olan ve İslami finans alanında global bir zemine oturtmayı amaçladığımız yerli faizsiz finansman modelimiz Elbirliği Sistemi'ni yabancı konuk ve misafirlere, dolayısıyla da tüm dünyaya anlatabilme imkanı elde ettik. Salgın nedeniyle tüm ülkelerin dışa kapandığı bir dönemde konferans aracılığıyla bu başarıları anlatabilmenin oldukça değerli olduğunu düşünüyorum."

YENİ YATIRIMLARLA SALGININ İZLERİNİ SİLECEĞİZ

Üstün, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Devletimizin öngördüğü tedbirlere uyarak yeni bir normalleşme sürecine girdik. Yeni dönemle birlikte ekonomide istikrarı korumak ve daha güçlü hale getirebilmek için farklı alanlarda yapacağımız ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldığımız yatırımlarımızı hayata geçirmeye başlayacağız. Eminevim olarak salgına rağmen ülkemizin ekonomisine 1,5 milyar TL katkı sunduk ve 10 bine yakın kişinin salgın döneminde ev ve araç sahibi olmasını sağladık. Salgın sürecinde görüntülü şube ve internet şubesi gibi inovatif dijital yatırımlarımızla, kesintisiz hizmeti sürdürdük. Bu anlamda örnek bir başarı sergiledik. Bundan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her kesimden vatandaşlarımızı faiz yükünden kurtararak ev sahibi olabilmelerine vesile olurken bugüne kadar 160 bini aşkın kişiyi ev ve araç sahibi yapan Elbirliği Sistemi'ni ülkemizin her noktasına taşımak için yatırımlarımızı hayata geçirecek, salgının izlerini ortadan kaldırmaya gayret edeceğiz. Atacağımız adımlarla her zaman olduğu gibi faizsiz sistemde tercih noktasında ilk olmayı emin adımlarla sürdüreceğiz."

(İHA)

Kaynak: İHA

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