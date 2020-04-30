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Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor

- Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor Koronavirüs her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgunluk oluşturdu.

Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor
30.04.2020 10:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:19

- Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor

İSTANBUL - Koronavirüs her sektörde olduğu gibi inşaat sektöründe de durgunluk oluşturdu. Sektör, konut satışlarında virüs etkisiyle düşüş yaşandığını ancak normalleşme süreciyle talep patlaması bekliyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (kovid-19) salgını konut satışlarını olumsuz yönde etkiledi. 2020 yılının ilk üç ayında 341 bin konut satışı ile birlikte ivme yakalayan sektör, mart ayı sonrasında düşüşe geçmişti. Sektör temsilcileri, konut satışlarında normalleşme süreciyle birlikte gelecek dönemde talep patlaması öngörüyor.

"Hayatın normalleşmesi ile birlikte talep patlaması yaşayabiliriz"

Konuyla ilgili görüş bildiren İhlas Yapı Satış ve Pazarlama Müdürü Erhan Değerli, "İnşaat satışlarında olan bu olumsuz etkinin kısıtlamaların ortadan kalkması ve hayatın normalleşmesi ile beraber daha olumlu biriken bir talep patlaması ile önümüze çıkacağını bekliyoruz. Bugünlerde hepimiz en önemli varlıklarımız ailemiz ile beraber yaşadığımız en önemli sığınaklarımızın evlerimiz olduğunu gördük. Evlerimizin hayatımızdaki yerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk. Hayatın normalleşmesi ile beraber daha güzel evler, konutlar, daha çok ailemizin talep ettiği ortamları yaşayabilme isteği daha çok artacaktır. Dolayısıyla beraber hayatın normalleşmesi ile beraber özellikle ekonomi yönetimimizin son 6 ayda uygulamış olduğu reel sektörlerin canlanması manasında, inşaat sektöründe konut alıcılarına yönelik banka vadelerini ve konut kredilerini düşürmüş olması satışlarımızı arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

"2017 yılında 1 milyon 400 bin rakamına ulaştığımız gibi 2020 yılında da aynı rakamlara ulaşabiliriz"

Konuşmasına devam eden Değerli, "2020 yılının ilk üç ayında 341 bin konut satışı gerçekleşmiş. Bunun 130 bini ipotekli olarak gerçekleşmiş. İpotekli konut satışlarında 2019 yılına göre yüzde 284'lük bir artış var. Bu artış hayatın normalleşmesi ile beraber konut satışlarında artış olacağına inanıyorum. 2019'un ikinci yarısından itibaren bugüne kadar yaşamadığımız bir değişikliği yaşıyoruz. Merkez bankası büyük oranlarda faiz oranlarını geriye çekiyor. Buda konut alıcısının konutlara yönelmesine neden olarak satışlarımıza yansıdı. Koronavirüs salgınından dolayı üç ay kredi taksitlerini erteleme, 180 aya kadar vadelendirme konut alıcı tarafından çok güzel fırsat gibi görülüyor. 2017 yılında 1 milyon 400 bin rakamına ulaştığımız gibi 2020 yılında da aynı rakamlara ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Konutta normalleşme ile talep patlaması bekleniyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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