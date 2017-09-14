Konutta Kdv İndirim Fırsatı 30 Eylül'de Bitiyor!

Net alanı 150 metrekarenin üzerinde olan konutlara uygulanan %18 KDV oranının bir süredir %8 olarak uygulandığını belirten Nazenin Konakları Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Pehlivan, 30 Eylül itibariyle uygulamanın sona ererek %18 KDV oranının geçerli olacağını söyledi.

Konut alımı için değerlendirme sürecinde olanların acele etmelerinin kendileri için yerinde olacağını vurgulayan Kaan Pehlivan şunları söyledi; "Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl konut alımlarındaki KDV oranları ile ilgili geçici indirimler sağlanmış ve 3 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile bu kapsam genişletilerek 150 metrekare üzere lüks, birinci sınıf olarak adlandırılan konutlarda da KDV oranında 10 puanlık indirim sağlanmıştı. Bu indirim avantajını bizler de fiyatlarımıza yansıttık ve özellikle Nazenin Konakları projemizde önemli bir satış başarısı yakaladık. Bu avantaj maalesef 30 Eylül tarihinde sona erecek ve bu kapsamda yer alan tüm konutlar için fiyatlarda artış olacaktır. Bu sebeple özellikle konut alımı için tercih aşamasında olanların acele etmelerini öneriyoruz."