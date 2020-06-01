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Konutta "benzersiz düşük kredi oranı" satışları yeniden hareketlendirecek

Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu.

Konutta
01.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:03

Kamu bankalarının başlattığı konut kredisi kampanyası, sektörde bayram havası oluşturdu.

"Eşsiz fırsat" olarak nitelendirdikleri kampanyanın salgının etkilediği sektörde bahar havası oluşturacağını belirten gayrimenkul sektörü temsilcileri, tüketicilerin ertelediği alımların harekete geçeceği, böylece yıl sonu satış adedinde bir milyonun çok rahat aşılacağı görüşünde birleşiyor.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında, düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacağını açıkladı.

Buna göre, 15 yıla kadar vadelerde, birinci el/sıfır konutlar için aylık yüzde 0,64, ikinci el konutlar için aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, nisanda konut satışlarının, salgın etkisiyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55 düştüğünü, gerilemenin tatillerin ve salgının etkisiyle mayısta da sürdüğünü söyledi.

Yapı ruhsatlarında görülen azalmanın inşaat sektöründeki durgunluğa işaret ettiğini dile getiren Erkurtoğlu, kamu bankalarının kredi paketinin sektöre canlılık katacağını bildirdi.

Erkurtoğlu, "Özellikle üç büyük ilde sunulan 750 bin liraya kadarlık kredi satışları ivmelendirecektir. Özellikle herkesin ikinci el konuta yöneldiği bir dönemde birinci el konutta yapılan yüzde 0,64'lük faiz oranı ve azami 12 ay ödemesiz dönem, konut alımları için tarihi bir fırsat oluşturuyor. Bir daha bu kadar düşük faiz oranlarının sağlanacağını düşünmüyoruz." dedi.

Ahmet Erkurtoğlu, birinci elde yüzde 0,64, ikinci elde yüzde 0,74 olarak sağlanan aylık faiz oranıyla konut edinmenin tam zamanı olduğunu sözlerine ekledi.

- "Düşük faiz sayesinde salgına rağmen konut satışları bir milyonu aşar"

Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün canlanmasının 200'den fazla alt sektörün hareketlenmesi manasına geldiğini söyledi.

Salgınla azalan konut satışlarının yeni destekle artacağını, paketin tüketiciye önemli bir fırsat sunduğunu dile getiren Timur, şu açıklamalarda bulundu:

"Türkiye'de konut sadece güvenli bir liman değil, son 4 yıldır neredeyse artmayan fiyatlar sayesinde müthiş bir fırsat oluşturuyor. Yeni açıklanan desteklerle hem tüketiciye oldukça kazançlı bir fırsat sunuluyor hem de ekonomiyi canlandıracak etkili bir hamle başlatılıyor. Bu, bekleyen konut talebini hareketlendirebilir ve yıl sonunda yine 1 milyonun üzerinde satış ile Avrupa lideri olabiliriz."

- "Aylık tekrar 100 bin adetleri göreceğiz"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, kredi paketinin ülke ekonomisini canlandırmak için kıymetli bir adım olduğunu belirterek, "Nitekim neredeyse tüm sektörlerle konut sektörü iç içe. Bu teşvik, satışları, satışlar da yeni projeleri hızlandıracaktır." dedi.

Yılmaz, "Ben hep diyorum: Konut almanın tam zamanı. Hele de böyle bir konut kredi faiz oranları teşviki açıklanmışken. Nitekim 2015 başından bu yana bina inşaat maliyeti yüzde 106 artarken, fiyatlar sadece yüzde 59 yükselmiş. Bu gayrimenkul alanın kazanacağı bir resim. Bu teşvikle aylık konut satışlarının tekrar 100 bin adetin üstüne çıkması mümkün olabilecek." dedi.

Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, salgın nedeniyle birçok ülke ekonomisi büyük zarar görürken, Türkiye'nin bu zorlu süreçte gösterdiği başarıyı yeni açıklanan kredi destek paketleriyle üst seviyeye çıkardığını söyledi.

Babacan, "Yeni açıklanan bu kredi desteğiyle orta gelir grubuna uzun vadede ve tarihi düşük maliyetlerle konut kredisi sağlanmış olacak. Ev sahibi olmayı kolaylaştıran bu tarihi imkanla sektörümüzün kısa vadede yaşadığı sıkıntılarının ortadan kaldırılacağını ve ilerleyen süreçte sektörün tekrar ivme kazanacağını ön görüyoruz." diye konuştu.

- "Orta ve alt gelir grubu ödemelerini 180 yayarak ev sahibi olabilecek"

Helmann Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, insanların son yıllardaki yüksek konut kredisi sonrası alımlarını ertelediğini, tam sektörde hareketlenme başlamışken koronavirüs salgınının başladığını söyledi.

Salgının, konut almak gibi çok önemli bir konuda insanları düşündürdüğünü dile getiren Özgün, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu nedenle insanlar tekrar bekleme moduna geçmişti. Ancak Türkiye'de ev ihtiyacı olan çok yüksek bir kesim var. Kiracılık oranı yüzde 70'lere yaklaşmış durumda. Dolayısıyla ciddi bir konut alım isteği var. Özellikle orta ve alt gelir grubunda bu istek yüksek. Özellikle orta kesimi hedefleyen yeni kredi paketi sayesinde alt gelir grubu da ödemelerini yüzde 0,64 gibi düşük bir oranla ve 180 aya yayarak ev sahibi olabilecek. Paketin İstanbul'da dışındaki illerde de çok ciddi hareketlilik sağlayacağını düşünüyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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