Konutların Yüzde 50'si Araçların Yüzde 80'i Zorunlu Sigortalı"

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Gülen, Türkiye'deki 22 milyon aracın yüzde 80'inin zorunlu trafik sigortasına, 15-16 milyon civarındaki konutların ise yüzde 50'sinin zorunlu deprem sigortasına sahip olduğunu söyledi.

Konutların Yüzde 50'si Araçların Yüzde 80'i Zorunlu Sigortalı

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Gülen, Türkiye'deki 22 milyon aracın yüzde 80'inin zorunlu trafik sigortasına, 15-16 milyon civarındaki konutların ise yüzde 50'sinin zorunlu deprem sigortasına sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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