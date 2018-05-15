Konutların Yüzde 50'si Araçların Yüzde 80'i Zorunlu Sigortalı"

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı Gülen, Türkiye'deki 22 milyon aracın yüzde 80'inin zorunlu trafik sigortasına, 15-16 milyon civarındaki konutların ise yüzde 50'sinin zorunlu deprem sigortasına sahip olduğunu söyledi.