KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Elmas konut satış rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, ülke genelindeki ve yabancılara yönelik konut satışlarındaki canlılığın gelecek dönemde sürmesini beklediklerini bildirdi.

Elmas, TÜİK konut satış istatistiklerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, satış adetlerinin aralıkta 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 113,7 arttığının ve en yüksek ikinci aylık rakamın görüldüğünün bilgisini verdi.

İpotekli konut satışlarının aralık ayında yüzde 209,3 arttığını, yıllık toplam satışların içindeki payının yüzde 19,7 olarak gerçekleştiğini anlatan Elmas, bu rakamın özel bankaların yüksek konut kredi faizleri sebebiyle düşük kaldığını aktardı.

Elmas, 2021'de yabancılara 58 bin 576 konut satıldığını anımsatarak, döviz kurundaki artışın yabancılara avantaj sağladığını, dünya genelinde konut fiyatlarında yaşanan artışın Türkiye'yi cazip kıldığını anlattı.

Geçen yıl ulaşılan rakamların şaşırtıcı olmadığını, inşaat maliyetlerindeki artışa ve faizlerin yüksek seyretmesine karşın talebin sürdüğünü kaydeden Elmas, konut yatırımına ilgisinin sürdüğünü vurguladı.

Elmas, "Önümüzdeki dönemde de hem yurt içi konut talebinin hem de yurt dışı konut talebinin canlı olmasını beklemekteyiz. Kamu bankalarımızın birinci el konut üretimini desteklemek için konut kredi faizlerini yüzde 1,20 seviyesinde tutması yeni konut üretimi açısından hayati önemdedir." ifadelerini kullandı.

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri

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