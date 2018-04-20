Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Elmas: "Faizler Düşerse, Konut Satışları Ciddi Oranda Artacak"

Konutder Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, faizler düşerse konut satışlarının ciddi oranda artacağını söyledi.

Türkiye genelinde Mart ayında 110 bin 905 konut satışı gerçekleştiğine dikkat çeken Elmas, "Mart ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalış yaşandı. Açıklanan rakamlar geçen yıla göre düşük kalsa da satışların 110 bin eşiğini geçmesi gayrimenkul sektörü açısından memnuniyet verici. Bu göreceli düşüşte 2017 yılı Mart ayındaki satışların 130 bin gibi rekor bir rakama ulaşması etkili oldu. Bu senenin Mart ayında geçtiğimiz Şubat ayına göre ise yüzde 15 düzeyinde bir artış olduğunu gözlemliyor ve vatandaşlarımızın yüksek faiz ve konjoktürel gelişmelere rağmen konuttan vazgeçmediğini görüyoruz. Konut üreticilerinin yaptığı faizsiz kampanyalar ve peşin alımlardaki ciddi indirim oranlarının vatandaşlarımız tarafından ciddi kabul görüyor olması sektörün geleceği açısından da çok önemli" dedi.

Faizler düşmesi halinde konut satışlarının ciddi oranda artacağına dikkat çeken Elmas, "İpotekli satışlara baktığımızda da 32 bin 786 konut satışı ile 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 35 oranında düşüş yaşandığını görüyoruz. Konut kredisi faiz oranlarının son 8,5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasından hem konut geliştiricileri olarak bizler hem de vatandaş şikayetçi. Faiz oranlarının, konut alıcılarının alım gücünü zorlamayacak seviyeye inmesi, konut kredisi kullanımını yeniden artıracaktır" dedi.

Yabancıya satışta rekor beklediklerini belirten Elmas, "Yabancıya konut satışında yukarıya doğru ivme artarak devam ediyor. 2017 yılının Mart ayına göre yüzde 16 oranında artış ile 1.827 adet konut satışı gerçekleşti. Açıklanan bu rakamlar gayrimenkul sektörünü memnun ettiği gibi ülkemize de ciddi bir döviz girdisi sağlıyor. Türkiye'ye olan ilginin giderek artmasıyla 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yabancıya rekor seviyede konut satışı 2018'de de rekor seviyede olacaktır. Bu satışlar, yabancıların Türkiye'yi yeni yatırım merkezi olarak gördüğünü ve ülke ekonomimize güvendiğini göstermektedir. Eximbank imkanlarından sektörün faydalanması yabancıya yönelik satışları daha da destekleyecektir" dedi.

Elmas şunları kaydetti: "24 Haziran'da erken seçim kararının alınmasıyla birlikte geleceğe yönelik belirsizliğin ortadan kalkması gayrimenkul sektörüne ciddi kazanımlar sağlayacaktır. Türkiye ekonomisinin büyümesinde sektör olarak öncü olan gayrimenkul sektörü hükümetimizin alacağı teşvikler ve önlemlerle Türkiye'nin büyüme dinamosu olmayı sürdürecektir. Gayrimenkul sektörü olarak kazandığımız her kuruş ile yatırım yapmayı, istihdama katkı sağlamayı ülkemize borcumuz olarak görmekteyiz. 2018 yılında da dev yatırımlarla ekonomiyi geliştirmeye ve büyütmeye devam edeceğiz". - İSTANBUL