Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkan Elmas: "Yeni Kabine Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071...

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak ilk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi" ifadelerini kullandı.

Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas yeni kabine sistemini değerlendirerek, "24 Haziran seçimlerinde alınan sonuçla adım attığımız Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesi, ülkemizin geleceğine ilişkin net mesajlar veriyor. Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak ilk kabinede, ülkemizin dış politika, ekonomi ve milli savunma gibi alanları tecrübeli isimlere emanet edildi. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemizin verdiği mücadele etkin olarak devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni kabinemiz vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan hükümetimizi kutluyor, Başkan Yardımcısı ve tüm bakanlarımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Elmas sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni kabinede neredeyse ekonomiyle ilgili tüm bakanlıklar, konularında yetkin özel sektör ve STK temsilcilerinden seçildi. Özel sektörün bilgi birikimi ve tecrübeleri daha yoğun kullanılacak; Türk insanının dinamizmi, iş dünyasının yatırım iştahı ve güçlü bir siyasi iradeyle 2023 hedefleri yolunda vites yükseltilecek. Yeni sistemle birlikte bürokratik işlemler hızlanacak, karar mekanizmaları daha hızlı ve etkin işleyecek. Her alanda yeni yatırımlar hayata geçirilecek. Türkiye, güçlü bir başkanla başarılı bir ekonomi yönetimi görecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle birlikte ekonomide, özellikle makroekonomik dengeleri sağlamlaştıracak kapsamlı bir programın bir an evvel hayata geçirilmesi gerekiyor."

"Ülkemizin refahı için el ele yürüyeceğiz"

Ülkenin üretim, ihracat, yatırım ve büyüme rakamlarının yükseleceğine inandığını belirten Elmas, "Bugün dünyada güçlü bir ülke olmak, güçlü bir ekonomiye sahip olmakla mümkün. Bizler yeni dönemde hız kesmeden ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine doğru ilerlemesi, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girebilmesi için KONUTDER olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bu süreçte sorunlarımızı hızla çözüp 81 milyonun refahı için el ele, birlik ve beraberlik içinde geleceğimize doğru yürüyeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL