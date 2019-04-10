Konutder Başkanı'ndan 'Yapısal Dönüşüm' Değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından YEP kapsamında açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019"u Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Açıklanan 'Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Gayrimenkul sektörü olarak Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın açıkladığı reform paketini memnuniyetle karşıladık. Reel sektöre ve finans piyasalarına yönelik pek çok yenilik getiren paketin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Reform paketiyle açıklanan sermaye enjeksiyonu kamu bankalarıyla birlikte tüm sektörleri ve sektörümüzü pozitif etkileyecektir" ifadelerini kullanarak sözlerine devam eden Altan Elmas şunları söyledi:

"Sektörde kredilerin bir kısmının kurulacak olan gayrimenkul fonu hissesi ile takas edilmesi sektörü rahatlatacak ve kredilerin fona konulmayan kısımlarının ödenebilirliğini daha da artıracaktır. Böylelikle gayrimenkul fonu hem bankalar hem de sektör firmalarının yararına bir enstrüman olacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımızın gelişimine de fayda verecektir. Bankalar isterse bu fon hisselerini piyasada satarak nakde dönebilecektir. Sonuç olarak sektör yeni paket ve önlemlerin etkisiyle daha sağlıklı bir yapıya kavuşacak. Ertelenen talep morallerin düzelmesiyle yeniden harekete geçecek. Zamanlama olarak da bahar ve yaz mevsimleri, sektörümüz açısından yeniden canlanma dönemidir. Bunun reform paketiyle desteklenmesi umut verici oldu."

- İstanbul

Kaynak: DHA