Konutder Başkanı Altan Elmas, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi Açıklaması
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Konutder Başkanı Altan Elmas, "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (Konutder) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketi çok isabetli buluyoruz.

18.03.2020 22:56 | Son Güncelleme: 18.03.2020 22:56
Konutder Başkanı Altan Elmas,

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcılar Derneği (Konutder) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Elmas yaptığı yazılı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini değerlendirdi.

Elmas, Türk milletinin koronavirüs salgını sürecinden birlik ve beraberlik içerisinde mümkün olan en az hasarla çıkacağına inandığını belirterek, "Milletimiz tarih boyunca bir olarak pek çok sorunun üstesinden nasıl gelmişse bu süreci de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde en kısa sürede atlatacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Sağlıkla ilgili tedbirler alınırken bir yandan da ülke ekonomisinin bundan en az şekilde etkilenmesi için önlemler beklendiğini hatırlatan Elmas, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan paketi çok isabetli buluyoruz. Sektörlerin geneli için çok yerinde ve nefes aldıracak düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bazı sektörlere sağlanacak muhtasar, KDV ve SGK primlerinin nisan, mayıs ve haziran ödemelerinin altışar ay ertelenmesi kapsamına inşaat ve konut sektörünün de önemle alınması gerektiğini düşünüyoruz.

Bilindiği gibi Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörü olarak binlerce kişiye doğrudan binlercesine de dolaylı olarak istihdam sağlıyoruz. Devreden KDV yükü sektörümüz üzerinde çok ağır bir yüktür."

"Süreç sektörümüzde şimdiden derin izler bırakmaya başlamıştır"

Elmas, bu bedellerin şirketlere bu dönemde ödenmesinin sermaye enjeksiyonu sağlayacağını anlatarak, "Geçtiğimiz dönemde yaşanan ekonomik türbülanstan en çok etkilenen ve altı çeyrektir küçülen tek sektör olarak yeni yeni toparlamaya başlamışken içinden geçtiğimiz bu süreç sektörümüzde şimdiden derin izler bırakmaya başlamıştır." ifadelerini kullandı.

Altan Elmas, gayrimenkul sektörünün geçmişte olduğu gibi bugün de bu tarz türbülanslardan olumlu ya da olumsuz olmak üzere en az iki katı etkilendiğini vurgulayarak, "Bu sebeple işsizlik emici rol üstlenen sektörümüzün bu destek paketine dahil edilmesi ekonomik ve sosyal açıdan son derece önem arz etmektedir." değerlendirmesini yaptı.

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Kaynak: AA

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