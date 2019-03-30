Konutder Altan Elmas'la Yola Devam Edecek

KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği'nde (KONUTDER) 2 yıldır başkanlık görevini sürdüren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, KONUTDER Olağan Genel Kurulu'nda oy birliğiyle ikinci kez KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

"SEKTÖRÜN SESİ OLMAYA DEVAM "

9 Haziran 2011 tarihinde Türkiye'deki markalı konutları üreten firmaların bir araya gelmesiyle kurulan KONUTDER'in ikinci kez başkanı olan Z. Altan Elmas, "KONUTDER olarak Türkiye'nin zor zamanlarında elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Sektörün ortak hareket etmesi için canla başla çaba gösterdik. Sorunların çözümünde bakanlıklarla görüşmelerde sektörün sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Kamuyla STK'lar arasında köprü olduk. Pek çok başarılı kampanya ve regülasyonun hayata geçmesini sağladık. Yeni dönemde bu hizmetlerimize aralıksız devam edeceğiz" dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA