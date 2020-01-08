Konuta kadın, otomobile erkekler karar veriyor

08.01.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:39

Vakıfevim Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, "Katılımcılar son 1 yılda 40 bine yakın konut ve otomobil aldılar. Konutta kararı kadınların, otomobilde ise erkeklerin verdiğini görüyoruz" diyor. Bireysel kredilerde takip oranı yüzde 3.6 olurken faizsiz konut edindirme sektöründe sadece yüzde 0.8

Faizsiz konut ve araç edindirme sisteminde sektörün büyüklüğü yıllık 25 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılı en verimli yıllardan biri olurken özellikle yüksek faizler nedeniyle sektör yüzde 120 büyüdü. 2020 yılında ise yüzde 50 büyüme yaşanması bekleniyor. 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve 700 şubeye ulaşan sistemle katılımcılar son 1 yılda 40 bine yakın konut ve otomobil satın aldı. Sektörün en yenilikçi kurumlarından Vakıfevim'in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo, sektöre ilişkin ilginç istatistikleri şöyle sıraladı:

Katılımcı borcuna sadık:

BDDK verilerine göre Eylül 2019 itibariyle takipteki kredilerin tutarı 20 milyar TL'ye ulaştı. Toplamda ise kredi kartı ve tüketici kredilerindeki takip oranı yüzde 3.64 oldu. Faizsiz konut ve araç edindirme sektöründe ise takip oranı yüzde 0.8 ile çok daha düşük düzeyde.

Ödeme alışkanlığı kazandırıyor:

Hem teslimden önceki dönemde ödeme disiplinine girdiği hem de faiz yükü olmadığı için müşteriler daha düzenli ödeme yapıyor. Bu sistemde önce tutarlar belirlendiğinden dolayı kendisini aşan tutarlara yönelmiyor ve ev tercihlerini de bütçesine göre yapmış oluyor.

Gençler otomobil istiyor:

Ailelerde konut alma konusunda kadınların sözü geçiyor. Kadınlar aile bireylerini konut almaya yönlendiriyor. Erkekler ise otomobil konusunda karar verici oluyor. Son dönemde özellikle 19-23 yaş arası gençler de otomobil için yoğun talepte bulunuyor.

En çok 200 bin TL'lik 3+1 istiyorlar

Sektörde kurumlar konut alımında ekspertiz yaptığı için bu alanda satın alma istatistiklerini de biriktiriyor. En çok talep İstanbul'dan gelirken bu şehri Ankara, Gaziantep, Konya ve Kocaeli izliyor. Katılımcılar ortalama 200.000 TL'lik 3+1 konutlara yöneliyor. Stüdyo ve 1+1 daireler düşük oranda ilgi görüyor.

41 şubeye ulaşacak

Serdar Kolo, Vakıfevim'in 2020 yılında 10 binde fazla ailenin konut ve otomobil hayalini gerçekleştirmesine yardımcı olacağını söylüyor. 2020 yılında 41 şubeye ulaşacak olan Vakıfevim, 200 milyon TL'lik sözleşme hacmine ulaşacak.

Mini tasarrufa büyük ilgi

Vakıfevim konut ve otomobil dışında sektörde ilk kez mini tasarruf sistemini sunmaya başladı. Sektörde ilk kez sunulan hizmetle katılımcılar 5.000 TL'ye kadar tutarlar için sisteme girebiliyor. Sözleşmeden sonraki ay istediği tutarı alarak sağlık, eğitim veya özel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Katılımcılar geri ödemesini ise 12 aylık eşit taksitle yapıyor.

Katılım bedeli iadesi var

Sektörde ilk kez katılım bedeli iadesini de Vakıfevim sunuyor. Bu bedel sadece sistemde kalındığı süre boyunca alınıyor. Müşteri çıkmak isterse masrafları hariç tutularak iadesi yapılıyor.

Kaynak: Bültenler