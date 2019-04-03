Konut Yangınındaki Esrarengiz Kişinin 10 Ayrı Suçtan Arandığı Anlaşıldı

Sivas'ta paniğe neden olan konut yangınında, yanan evin önünde görüntülenen esrarengiz kişinin 10 ayrı suçtan aranması olduğu anlaşıldı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün İstiklal Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın zemin katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden olmuştu. Evde kimsenin bulunmadığı bir sırada çıktığı düşünülen yangında, üst katlarda yaşayan 1'i çocuk 4 kişi çıkan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangından sonra ortaya çıkan bir cep telefonu görüntüsü, yangınla ilgili farklı detayları ortaya çıkarttı. Cep telefonu görüntülerinde, yangın sırasında çıplak bir kişinin evin önünde oturduğu görüldü. Yapılan incelemede evin önünde oturan çıplak kişinin evin sahibi M.Ö. olduğu ve 10 ayrı suçlama ile polis tarafından arandığı ileri sürüldü. M.Ö., hastane işlemlerinin ardından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA