Konut Sektöründe Devrim! Ev Almanın Tam Zamanı

Kısa bir süre önce ekonomiyi canlandırmak, piyasaları rahatlatmak ve vatandaşların refah seviyesini yükseltmek için Bahar Paketi"ne imza atan hükümet bunun devamı niteliğinde yeni birçok kararı da devreye soktu. Taşınmaz alım-satımlarından kadın istihdamına, yatırım ve üretimden ihracatın teşvikine kadar çeşitli alanlardaki vergi düzenlemeleri Bakanlar Kurulu kararıyla uygulamaya konuldu.

ARSADA GEÇERLİ DEĞİL

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla konut teslimlerinde uygulanan yüzde 18'lik KDV oranı, 31 Ekim'e kadar yüzde 8'e, tapu harcı oranı da yüzde 4'ten 3'e indirildi. Mevcut durumda alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 tapu harcı alınırken, düzenlemeyle bu oran yüzde 1.5'e inecek. Düşen tapu harcı oranı, sadece konut ve işyeri alımlarında geçerli olacak, arsa ve arazi alımlarında ise geçerli olmayacak. Maliye Bakanlığı, taşınmazların alım-satım maliyetlerine ilişkin vergilerin 6 aylığına azaltıldığını bildirdi.

600 BİNLİK EVDE 60 BİN TL İNDİRİM

Sektörün önde gelen temsilcileri KDV ve tapu harcındaki indirimin artan faiz oranları nedeniyle kan kaybeden konut satışlarına doping etkisi yapacağını belirtiyor. Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere sektöre önemli bir ivme kazandıracak indirimlerin, 2018 yılı konut satışlarında da yeni bir rekorun habercisi olduğu dile getiriliyor. İndirimler konut alıcısına da önemli fırsatlar oluşturuyor. Düzenlemeyle 300 bin liralık bir evin tapu masrafı 12 bin liradan 9 bin liraya düşecek. 600 bin liralık bir konutta ise KDV indirimi 60 bin lira olacak.