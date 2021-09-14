Konut satışlarında yılın en yüksek rakamı görüldü

Yılın en yüksek aylık Konut satışı 141 bin 400 adetle ağustosta görüldü.

AA muhabirinin TÜİK istatistiklerinden derlediği bilgiye göre, yüksek faiz oranları, küresel salgın ve ekonomideki dalgalanmalara rağmen ağustosta yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17'lik düşüş yaşansa da, 2020 yazındaki düşük faiz oranları geçen yıl rekor kırılmasını sağlamıştı.Bu yılın ağustos ayında ise sektör temsilcilerini memnun eden rakam yakalandı.

Ağustosta 141 bin 400'e ulaşan satış adedi, yılın en yüksek aylık rakamı olarak kayıtlara geçti. Ocakta 70 bin 587, şubatta 81 bin 222, martta 111 bin 241, nisanda 95 bin 863, mayısta 59 bin 166, haziranda 134 bin 731, temmuzda ise 107 bin 785 adet konut satışı gerçekleşti.

Ocak-ağustos döneminde satılan konut sayısı ise 801 bin 995 adet oldu.

"Döviz ve altın tasarrufları konuta yöneldi"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, demir ve çimento başta olmak üzere ham madde maliyetlerindeki yüksek belirli bir bölümünün satış fiyatlarına yansıdığını, bir kısmının üreticilerce sübvanse edildiğini söyledi.

Durbakayım, "Faizlerdeki ve konut satış fiyatlarındaki artışa rağmen talep hala canlı ve yılın en yüksek rakamı görüldü. Bu durum konuta talebin canlılığını gösteriyor." dedi.

Nazmi Durbakayım, "8 ayda gerçekleşen 801 bin 995 adetlik konut satışının büyük bölümü döviz ve altın gibi tasarruf araçlarından kanalize olan nakitlerle gerçekleştirildi. İpotekli satışların toplam satışlar içerisindeki payı, yüksek faizin etkisiyle yüzde 20 seviyelerinde kaldı." diye konuştu.

"Talep yüksek faiz oranlarına rağmen canlı"

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, ağustosta diğer aylara göre en yüksek satış rakamına ulaşıldığını belirterek, temmuzda göre 25 bin adet artış yakalandığını söyledi.

İlk 8 ayda yüzde 21'lik düşüş yaşandığını dile getiren Akbal, geçen yıl hayata geçirilen tarihin en düşük faiz oranlı kredi kampanyasının bu düşüşte etkisi olduğunu anlattı.

Akbal, "Kredili satışlarda yüzde 70'e yakın düşüş görülüyor. Ağustostaki 141 bin adetlik satışın 114 bini banka kredisiz seçenekle gerçekleşti. Bu, ülkemizdeki konut talebinin yüksek faiz oranına rağmen canlı kaldığını ortaya koyuyor." dedi.

Türkiye'de evlilik, boşanma ve yeni eve çıkanlar nedeniyle yıllık konut ihtiyacının minimum 700 bin olduğunu kaydeden Akbal, "Yüksek faize rağmen, tasarrufa dayalı, peşin veya şirketlerin finansmanı ile bir şekilde satışların devam ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

"Konut yatırımı için geç kalınmamalı"

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt ise, son dönemde inşaat maliyetlerinin hızla arttığını belirterek, "Bu sıkıntıların etkisi kaldırmak için yeni finansman modellerine ihtiyaç var. Bu dönemde konuta yatırım yapmayan yatırımcı 2022 yılı ve sonrasında fiyat artışlarıyla karşılaşabilir." açıklamasında bulundu.

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık da, gayrimenkulün tüm sıkıntılara rağmen rağbet edilen bir yatırım aracı olma özelliğini sürdürdüğünü belirterek, sektörün Türk ekonomisine sağladığı katkıdan bahsetti.

Çulhalık, "Faizler yüksek, maliyetler ve satış fiyatları artmış ancak aylık satış rakamı 141 bin adedin üzerinde. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Sektörün gücünü ortaya koyuyor. İç piyasada maliyetler nedeniyle konut fiyatlarının artması ve kredi faizlerinin yüksekliği yerli yatırımcıyı beklemede tutuyor olsa da yabancı yatırımcı ve gurbetçilerin ilgisi sevindirici." diye konuştu.