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Hürriyet, Ekonomi

Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, emlak piyasasının, mevcut verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından pek fazla etkilenmediğini belirterek, "Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte...

21.04.2020 16:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 16:48
Konut satışlarında üçüncü çeyrekten itibaren artış bekleniyor

Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, emlak piyasasının, mevcut verilere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından pek fazla etkilenmediğini belirterek, "Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak. Dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanacağını düşünüyoruz." dedi.

Hürriyet Emlak, hem mevcut üyelerinin hem de üye olmak isteyen tüm gayrimenkul danışmanlarının faydalanabileceği yeni kampanyası ile 2 ay hiçbir ücret almadan ilan listeleme fırsatı sunuyor.

Kampanyanın detaylarının paylaşıldığı online basın toplantısında konuşan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, bir yıllık dönemi kapsayan mart ayı emlak endeksi verilerinin hem büyükşehirler hem de yurdun genelinde satılık konut piyasasındaki hareketliliği gösterdiğini bildirdi.

Tandoğan, "Bugün hepimizin birincil önceliği sağlık ancak hayatımız biraz daha normale döndükçe uzun zamandır bekleyen talebin harekete geçeceğini öngörüyoruz. Özellikle müstakil ev, şehir dışındaki konutlar ve arsa taleplerinin bugünlerde bile arttığını gözlemlemekteyiz. Son 2 haftadır satılık yazlık aramalarında da neredeyse 2 katına yakın bir artış görüyoruz." diye konuştu.

Hürriyet Emlak'taki tüm ilanlar baz alınarak oluşturulan Emlak Endeksi verilerine göre, satılık konut piyasası fiyatlarının yükseldiğini belirten Tandoğan, şunları kaydetti:

"5 büyük ilde fiyatların en çok yükseldiği şehir yüzde 22 ile Antalya oldu. Antalya'yı yüzde 11 ile İstanbul ve İzmir, yüzde 8 ile Ankara ve Bursa izledi. İstanbul satılık konut piyasasında dikkati çeken ilçeler Sancaktepe, Başakşehir, Büyükçekmece ve Pendik oldu. İzmir, her dönem olduğu gibi satılık konut piyasasındaki hareketliliğini geçtiğimiz dönemde de korumaya devam etti. Narlıdere yüzde 20, Seferihisar yüzde 20 ve Güzelbahçe yüzde 19 arttı. Antalya da diğer büyükşehirler gibi alıcısına kazandırmayı sürdürdü. Konyaaltı yüzde 29, Alanya yüzde 28, Kemer yüzde 23 ve Kepez yüzde 20 ile Antalya'nın öne çıkan lokasyonları oldu."

Birinci çeyrekte konut satış rakamlarının 2019'un ilk çeyreğinin yüzde 33 üstüne çıktığını aktaran Tandoğan, "Emlak piyasası, mevcut verilere göre, Kovid-19 salgınından pek fazla etkilenmedi. Salgının gerçek etkisinin ancak ikinci çeyrekte görülebileceğini düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek toparlanma süreci olacak. Dördüncü çeyrekte ise bekleyen talebin geri gelmesini ve satış rakamlarının yukarıda kapanmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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