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Konut satışlarında rekor

Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle temmuzda yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357'ye ulaştı.

Konut satışlarında rekor
17.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:56

Türkiye'de konut satışları, kamu bankalarının destekleri ve kampanyaların etkisiyle temmuzda yıllık bazda yüzde 124,3 artarak 229 bin 357'ye ulaştı. Bu tüm zamanların en yüksek satış rakamı oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,7, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 124,3 arttı. Temmuzda satılan konut sayısı 229 bin 357 oldu, böylece tüm zamanların en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

Konut satışlarında, İstanbul 39 bin 432 konutla (yüzde 17,2) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 26 bin 885 konut satışıyla (yüzde 11,7) Ankara, 15 bin 614 konut satışıyla (yüzde 6,8) İzmir izledi. En az artış olan iller 19 konutla Hakkari, 30 konutla Ardahan ve 74 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 900,6 artarak 130 bin 721'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 57 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 24 bin konut ve yüzde 18,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 7 konut ile Hakkari oldu.

Diğer konut satışları temmuzda, yıllık bazda yüzde 10,6 artarak 98 bin 636 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 15 bin 432 konut satışı ve yüzde 15,6 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 39,1 olarak kaydedildi. Ankara 8 bin 961 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 837 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 12 konutla Hakkari oldu.

67 bin 937 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 74,5 yükselerek 67 bin 937'ye ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 29,6 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 10 bin 429 konutla en yüksek payı (yüzde 15,4) aldı. İstanbul'u 6 bin 355 konut satışıyla Ankara, 4 bin 524 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 155 artarak 161 bin 420 olarak gerçekleşti.

İstanbul 29 bin 3 ikinci el konut satışı ve yüzde 18 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,6 oldu. İstanbul'u 20 bin 530 konut satışıyla Ankara, 11 bin 90 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 2 bin 741 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,6 azalarak 2 bin 741 oldu.

Bu alanda ilk sırada 1046 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 615 satışla Antalya, 230 satışla Ankara, 101 satışla Mersin ve 88 ile Yalova izledi.

Temmuzda Türkiye'den, İran vatandaşları 540, Irak vatandaşları 388, Rusya Federasyonu vatandaşları 154, Afganistan vatandaşları 149 ve Almanya vatandaşları 143 konut edindi.

Ocak-temmuz döneminde 854 bin 126 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40,5 artış gösterdi. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüze 313,9 artarak 397 bin 95, diğer satış türlerinde ise yüzde 10,8 azalarak 457 bin 31 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 8,4 artarak 265 bin 709 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 62,1 artarak 588 bin 417 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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