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Ajans, Ekonomi

Konut satışları yüzde 50'nin üzerinde arttı

Konut satışlarının 2020 Ocak-Şubat ayı dönemine bakıldığında 232 bin 368 konut satıldığı görülürken, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 53,5 arttığı saptandı.

18.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:11
Konut satışları yüzde 50'nin üzerinde arttı

Konut satışlarının 2020 Ocak-Şubat ayı dönemine bakıldığında 232 bin 368 konut satıldığı görülürken, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 53,5 arttığı saptandı. İlk defa satılan konut sayısı da artış gösterirken Şubat ayında satış adedinin 37 bin 303'e yükseldiği görüldü.


Medya takip kurumu Ajans Press, konut ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya'nın dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl konut ile alakalı basına 71 bin 935 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece 2020 yılında çıkan yansımalar incelendiğinde ise 16 bin 232 adet olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde ise faizlerin düşmesiyle beraber yaşanan hareketlilik konuşulan başlıklar arasında yer aldı.


Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Şubat ayı konut satış istatistikleri belli oldu. Böylelikle sadece Şubat ayında 118 bin 753 konut satılırken, 2020 Ocak-Şubat ayı konut satışlarına bakıldığında 232 bin 368 konut satıldığı gözlendi. Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında ise konut satışlarının yüzde 53,5 arttığı saptandı. Şubat ayında yabancı vatandaşlar arasında konut satışlarındaki liderliği de yine İranlı'lar göğüsledi. Irak vatandaşları ikinci sırada yer alırken, Rusya, Afganistan, Ürdün, Yemen, Suudi Arabistan, Almanya ve Filistin takip eden ülkeler oldu. Sadece Şubat ayında ilk defa satılan konut sayısı da artış gösterirken, satış adedinin 37 bin 303 olduğu kaydedildi. 5 yıl önce ile kıyaslandığında ise 2016 yılı Şubat ayında satılan konut sayısı 101 bin 703 olarak saptandı. 2016 yılında ilk defa satılan konut sayısı da 47 bin 409 olurken, yıllar içinde azaldığı belirlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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