Konut Satışları Yüzde 19,2 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ekim ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2018 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 oranında artarak 146 bin 536 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 27 bin 156 konut satışı ve yüzde 18,5 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 430 konut satışı ve yüzde 9,2 pay ile Ankara, 7 bin 419 konut satışı ve yüzde 5,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Hakkari ve Ardahan, 79 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli konut satışları 2018 Ekim ayında 8 bin 65 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 oranında azalış göstererek 8 bin 65 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 164 konut satışı ve yüzde 26,8 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 8,5 ile Bartın oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 138 bin 471 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,3 oranında artarak 138 bin 471 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 24 bin 992 konut satışı ve yüzde 18 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 92 oldu. Ankara 12 bin 589 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 6 bin 886 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 14 konut ile Hakkari oldu.

Konut satışlarında 74 bin 815 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 artarak 74 bin 815 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 51,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 13 bin 978 konut satışı ve yüzde 18,7 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 5 bin 810 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 772 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 71 bin 721 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,9 artış göstererek 71 bin 721 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 13 bin 178 konut satışı ve yüzde 18,4 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 48,5 oldu. Ankara 7 bin 620 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 931 konut satışı ile Antalya izledi.

Yabancılara 2018 yılı Ekim ayında 6 bin 276 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 6 bin 276 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Ekim 2018'de ilk sırayı 2 bin 283 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla bin 160 konut satışı ile Antalya, 448 konut satışı ile Bursa, 392 konut satışı ile Ankara ve 321 konut satışı ile Yalova izledi.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı

Ekim ayında Irak vatandaşları Türkiye'den bin 439 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 557 konut ile İran, 378 konut ile Kuveyt, 341 konut ile Almanya ve 336 konut ile Rusya Federasyonu izledi. - İSTANBUL