Konut satışları Temmuz'da azaldı

20.08.2019 10:15

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılı Temmuz ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2019 Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 oranında azalarak 102 bin 236 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 17 bin 276 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 9 bin 491 konut satışı ve yüzde 9,3 pay ile Ankara, 5 bin 576 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 10 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 66 konut ile Şırnak oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI 2019 TEMMUZ AYINDA 13 BİN 64 OLARAK GERÇEKLEŞTİ Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57 oranında azalış göstererek 13 bin 64 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 143 konut satışı ve yüzde 16,4 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 24,1 ile Artvin oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 89 BİN 172 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,6 oranında azalarak 89 bin 172 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 15 bin 133 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,6 oldu. Ankara 7 bin 914 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 778 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 8 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 38 BİN 931 KONUT İLK DEFA SATILDI Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 bin 931 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 35 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 12 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 63 BİN 305 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalış göstererek 63bşn 305 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 10 bin 567 konut satışı ve yüzde 16,7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,2 oldu. Ankara 6 bin 456 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 3 bin 564 konut satışı ile İzmir izledi.

YABANCILARA 2019 YILI TEMMUZ AYINDA 4 BİN 192 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Temmuz 2019'da ilk sırayı bin 903 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 764 konut satışı ile Antalya, 249 konut satışı ile Ankara, 217 konut satışı ile Bursa ve 177 konut satışı ile Yalova izledi.

ÜLKE UYRUKLARINA GÖRE EN ÇOK KONUT SATIŞI IRAK VATANDAŞLARINA YAPILDI Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 734 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 464 konut ile İran, 219 konut ile Kuveyt, 218 konut ile Suudi Arabistan ve 215 konut ile Rusya Federasyonu izledi.

(İHA)

Kaynak: İHA