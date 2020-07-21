Konut satışları son beş yılın en üst seviyesinde
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Konut satışları son beş yılın en üst seviyesinde

Konut kredisi faiz oranlarının düşmesiyle konut satışları son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. İstanbul'da, Haziran ayında 28 bin 799 konut satıldı.

Konut satışları son beş yılın en üst seviyesinde
21.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.07.2020 12:30

Konut satışları, Mayıs ayına göre yüzde 277, bir önceki yılın Haziran ayına göre ise yüzde 186 arttı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 116 artarken, ikinci el konut satışlarında yüzde 229 artış kaydedildi. Haziran ayında, toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı artarak yüzde 51,3 oldu. Konut satışlarının yüzde 11'i Esenyurt'ta gerçekleşirken, bir önceki yıla göre konut satışı en fazla yükselen ilçe Bayrampaşa oldu. Yabancılara yapılan toplam konut satışlarının yüzde 43,9'u İstanbul'da gerçekleşirken, bir önceki yıla göre satılan konut sayısı yüzde 28 düştü. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de konut fiyatları yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarını değerlendirildiği Temmuz 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Haziran ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 186 arttı

Konut kredisinde faiz oranlarının düşmesiyle İstanbul'da Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 186 artarak 28 bin 799; Türkiye'de yüzde 210 artarak 190 bin olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı, bir önceki yıl ile aynı seyrederek yüzde 15 oldu. Bir önceki aya göre ise İstanbul'da satılan toplam konut sayısı, yüzde 277 arttı.

Haziran ayında 8 bin 253 sıfır konut satıldı

Haziran ayında İstanbul'da, 8 bin 253 sıfır konut, 20 bin 546 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 29'u sıfır konut, yüzde 71'i ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 116; ikinci el konut satışları ise yüzde 229 arttı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 224 artarken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 303 arttı.

İpotekli konutların payı yüzde 51 oldu

İstanbul'da Haziran ayında ipotekli olarak 14 bin 767 konut satın alındı. İpotek ile alınan konutların toplam konut satışları içindeki payı, bir önceki yıla göre artarak yüzde 51 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise konutların yüzde 53'ü ipotekli olarak satıldı.

Konut satışlarının yüzde 11'i Esenyurt'ta

Mayıs ayında konut satışlarındaki en yüksek artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre, Avrupa yakasında yüzde 320 ile Bayrampaşa'da; Anadolu yakasında ise yüzde 304 ile Sancaktepe'de yaşandı. Konut satışlarında artışın en az yaşandığı ilçeler ise Sarıyer, Beşiktaş ve Zeytinburnu oldu. Haziran ayında bir önceki aya göre bakıldığında ise tüm ilçelerde konut satışları artarken en yüksek artış Ataşehir'de gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 28 azaldı

Haziran ayında, yabancılara yapılan satışın yüzde 43,9'unun gerçekleştiği İstanbul'da, 730 adet konut satıldı. Bir önceki yılın aynı ayına göre bakıldığında yabancılara yapılan konut satışları yüzde 28 azalırken, Mayıs ayına göre yüzde 73 arttı.

Konut fiyatları yüzde 16,2 arttı

İstanbul'da, 2020 Mayıs ayında ortalama konut metrekare fiyatları, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 16,2; Nisan ayına göre ise yüzde 3,2 artarak 5 bin 423 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, Türkiye genelinde de ortalama konut metrekare fiyatları artarak 3 bin 325 TL olarak gerçekleşti.

Kaynak: Bültenler

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