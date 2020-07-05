Konut satışları rekora gidiyor Kamu bankalarının 1 Haziran 2020'de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşandı.

Kamu bankalarının 1 Haziran 2020'de açıkladığı kredi paketi sonrasında konut kredilerinde tarihi artış yaşandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre, konut kredisi hacmi tam 18/ milyar 931 milyon lira artış gösterdi. Halihazırda dev kredi kampanyasında 12 ay ödemesiz 15 yıla kadar vade seçeneğiyle %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor. İkinci el konutlar için de aynı koşullarda yüzde 0,74 faiz oranıyla kredi kullandırılıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA