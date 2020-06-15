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Konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 44.6 azaldı

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936 düzeyine geriledi.

Konut satışları Mayıs'ta yıllık yüzde 44.6 azaldı
15.06.2020 10:09 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:12

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 44.6 azalarak 50 bin 936 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Mayıs'ta ipotekli konut satışları ise, konut kredisi faizlerindeki düşüşün etkisiyle yıllık bazda yüzde 23.9 artışla 18 bin 483 düzeyine yükseldi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36.3 olarak gerçekleşti. 

Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57.9 azalarak 32 bin 453 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54.7 azalarak 16 bin 860'a geriledi ve toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33.1 oldu. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mayıs ayında yıllık bazda yüzde 37.7 azalarak 34 bin 76'ya geriledi.Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 2.2 azalarak 434 bin 757 adete indi. Buna karşılık, Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı yıllık bazda yüzde 118.2 artarak 164 bin 870'e yükselirken, diğer satış türlerinde ise yüzde 26.8 azalarak 269 bin 887'ye geriledi.Yabancılara yapılan konut satışları Mayıs'ta yıllık bazda yüzde 78.1 azalarak 860'a geriledi. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalarak 12 bin 598'e geriledi.

Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi. (Grafik)


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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