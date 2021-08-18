Konut Satışları Düştü ama Piyasa Hareketli
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Konut Satışları Düştü ama Piyasa Hareketli

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu. Konut satışlarında İstanbul 18 bin 884 konut satışı ve yüzde 17,5 ile en yüksek payı aldı

Konut Satışları Düştü ama Piyasa Hareketli

Kaynak: DailyMotion.com

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