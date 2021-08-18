Konut Satışları Düştü ama Piyasa Hareketli

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, 2021 yılı Temmuz ayında Türkiye genelinde konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53 azalarak 107 bin 785 oldu.