Konut satışları azaldı
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Konut satışları azaldı

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldığı saptandı.

Konut satışları azaldı
17.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:05

Geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satılırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldığı saptandı. Daha önceki yıllarla kıyaslandığında ise 2014 yılı Mayıs ayında satılan konut sayısının 90 bin 377 olduğu gözlendi.

Medya takip kurumu Ajans Press'in, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, geçtiğimiz Mayıs ayında Türkiye genelinde 50 bin 936 adet konut satıldığı belirlendi. Böylelikle geçen yılın aynı ayına göre konut satışlarının yüzde 44,6 azaldığı saptanırken, son 6 yıl içinde satış adetlerinde düşüş yaşadığı ayrıca gözlendi. 2014 yılı Mayıs ayında satılan konut sayısının 90 bin 377 olarak tespit edilirken, 2015 yılının aynı ayında 107 bin 888, 2016 yılında ise 114 bin 800 konut satışı olduğu kayıtlara geçti. Yıllar içindeki konut satışlarında en büyük paya sahip şehir ise hep İstanbul oldu.

Ajans Press, konutlar ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve ITS Medya dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl konut ile alakalı basına 27 bin 694 haber yansıdığı tespit edildi. Haber başlıkları incelendiğinde ise kamu bankalarının 'konut kredisi' için uyguladığı düşük faiz sisteminin son zamanlarda basında oldukça konuşulduğu gözlendi. Geçmiş yıllardaki haber adetlerine bakıldığında da 2016 yılında 83 bin 450 haber adedi görülürken, 2014 yılında 77 bin 987 haber ile gündemde yer aldığı kaydedildi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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