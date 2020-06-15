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Konut satışları aylık yüzde 19 arttı

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterdi.

Konut satışları aylık yüzde 19 arttı
15.06.2020 10:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:15

Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 19 artış gösterdi. Nisan ayında 42 bin 783 konut satılırken, Mayıs ayında satış adedi 50 bin 936'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Mayıs ayı 'Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Mayıs ayında konut satışları bir ay önceki rakamlara göre yüzde 19 artış kaydetti. Nisan ayında ayında 42 bin 783 konut satılırken, Mayıs ayında satış adedi 50 bin 936'ya yükseldi.

Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konut satışı ve yüzde 15 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 4 konut ile Ardahan, 15 konut ile Hakkari ve 21 konut ile Tunceli oldu.

İpotekli konut satışları Mayıs ayında 18 bin 483 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve yüzde 13,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.

Diğer satış türleri sonucunda 32 bin 453 konut el değiştirdi

Diğer konut satışları 2020 Mayıs ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57,9 azalarak 32 bin 453 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve yüzde 15,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 842 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Ardahan oldu.

Konut satışlarında 16 bin 860 konut ilk defa satıldı

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konut satışı ve yüzde 15,1 ile en yüksek paya sahip olurken İstanbul'u bin 211 konut satışı ile Ankara ve 996 konut satışı ile İzmir izledi.

İkinci el konut satışlarında 34 bin 76 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. İkinci el konut satışlarında İstanbul 5 bin 94 konut satışı ve yüzde 14,9 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,7 oldu. Ankara 3 bin 728 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 2 bin 100 konut satışı ile İzmir izledi.

Konut satışları Ocak-Mayıs döneminde yüzde 2,2 azaldı

Ocak-Mayıs döneminde 434 bin 757 konut satışı gerçekleşerek bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalış gösterdi. Ocak-Mayıs döneminde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870, diğer satış türlerinde ise yüzde 26,8 azalarak 269 bin 887 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,9 azalarak 139 bin 140 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 13,0 artarak 295 bin 617 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Mayıs ayında 860 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020'de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.

Ocak-Mayıs döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,0 azalarak 12 bin 598 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye'den 209 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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