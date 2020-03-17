Konut satışları artıyor
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Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Konut satışları artıyor

Açıklanan verilerin 2020 yılının dengelenme yılı olacağını kanıtlar nitelikte olduğunu ve sektörün performansının gözle görülür bir yükseliş izlediğini belirten sektör temsilcileri şunları söylediler.

17.03.2020 10:38 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:38
Konut satışları artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Konut Satış İstatistikleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç ve MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Özgür Kavaklı, artan verilerden duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

İMSİAD Başkanı Mustafa Andıç: "Müteahhitlerden Satın Alınacak Sıfır Konutlarda Tapu Harcı Ve Kdv İndirimleri Önemli Kazanımlar Sağlayacaktır"

Türkiye genelinde 1 milyon 348 bin 729 konutun satıldığı 2019 yılında, bir önceki yıla göre konut satışları yüzde 1,9 azalmıştı. 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artması, 2020 yılı için bir dengelenme yılı olması öngörümüzü doğrular niteliktedir. Konut satışları konusunda çoğu zaman ülkemizin bir aynası durumunda olan Bursamızda ikinci el satışlarının ülkemizde olduğu gibi ilk satışlardan fazla seyrediyor olması, piyasaya beklenen katkının yansımamasına neden olmaktadır. Bu nedenle müteahhitlerden satın alınacak sıfır konutlarda uygulanan 0,79 konut kredi faizi, sektör olarak son derece önemli gördüğümüz bir adımdır.

0,79 konut kredi faizi ile ipotekli satışlarda gördüğümüz bu artış sonrasında, ülkemizde de Bursamızda da konut stokları gün geçtikçe eriyor. Hatta başlanan yeni konut projelerinin piyasaya sunulması 2021 yılını bulacağından, önümüzdeki günlerde konut alıcılarının aradıkları konutu bulamayabilecekleri, konut arzının yetersiz kalacağı bir dönem yaşanması söz konusudur. Bu anlamda, konut almak isteyen vatandaşlarımızın bu elverişli konut kredi oranlarından gecikmeden yararlanmalarını özellikle öneriyoruz. Ayrıca, ev almak isteyen yurttaşlarımızın desteklenmeleri ve piyasanın da arzu ettiğimiz şekilde canlandırılması için, 0,79 konut kredi faizlerinin müteahhitlerden satın alınacak sıfır konutlarda uygulanması gibi, 31.12.2019 tarihinde son bulan, tapu harcı ve KDV indirimlerinin de müteahhitlerden satın alınacak sıfır konutlar için tekrar hayata geçirilmesinin önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz.

Tabi bir de, küreselleşen dünyada artan iletişim ve ulaşım olanakları sadece bilginin ve sermayenin önünü açmakla kalmıyor, aynı zamanda maalesef salgınların da önünü açabiliyor. Bu çerçevede yaşanan Korana virüsü vakası karşısında Devletimizin yerinde ve doğru adımları hızla hayata geçirmesinden de son derece memnunuz. Vatandaşlarımızın da, sadece Devletimizin resmi makamlarının bilgilendirmelerine itibar etmelerini önemli görüyoruz.

MÜSİAD Bursa Şubesi İnşaat Sektör Kurulu Başkanı Özgür Kavaklı: Sektörün Performansı Yükseliş Göstermekte

Türkiye ekonomisinin lokomotifi inşaat sektörü, özellikle 2018'in ikinci yarısında döviz dalgalanmalarının yarattığı olumsuz atmosferin ardından, 2019'un son çeyreğinde toparlanma emareleri göstermeye başladı. Ocak ve Şubat dönemindeki yukarı yönlü satış ivmesi, faiz indirimi ve talep artışının önümüzdeki döneme ait bakış açımızı pozitif yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı, 2020 Şubat ayına ilişkin konut satış istatistikleri de bunu kanıtlar nitelikte. İstatistiklere göre Bursa, geçen yılın Ocak ve Şubat ayına göre konut satışında yüzde 51,2'lik artış göstermiş. Bursa'da Şubat ayında 4 bin 477 konut satılırken, bunlardan bin 545'i sıfır, 2 bin 932'si de ikinci el satışı olarak gerçekleşmiştir. Tüm bu verilere baktığımızda, sektörün performansı gözle görülür bir yükseliş göstermektedir.

Kaynak: Bültenler

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