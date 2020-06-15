Konut satışları artışa geçti Konut satışları artışa geçti Emlakçılar konut satışlarının daha da artacağını umut ediyor Korona virüs sebebiyle durgunlaşan konut satışları kamu bankalarının açıkladığı faiz indirimleri sonrasında artışa geçti.

Konut satışları artışa geçti

Emlakçılar konut satışlarının daha da artacağını umut ediyor

İSTANBUL - Korona virüs sebebiyle durgunlaşan konut satışları kamu bankalarının açıkladığı faiz indirimleri sonrasında artışa geçti. İstanbul Beylikdüzü'ndeki emlakçılar, satışların bu dönemde artışa geçtiğini belirterek, sektör açısından gelecek dönemlere umutlu baktıklarını vurguladılar.

Korona virüs salgını birçok sektörde olduğu gibi emlak sektörünü de olumsuz etkiledi. Kamu bankaları ile inşaat firmalarının başlattığı kampanyalar konut satışlarının hareketlendirdi. Salgın sebebiyle durgunlaşan satışlar normalleşme adımlarının ardından eski haline dönmeye hazırlanıyor.

"Yeni normalleşmeyle birlikte konut satışlarında bir yükseliş görünüyor"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan emlakçı Ertuğrul Gündoğdu, 2020'nin ilk aylarında konut satışlarının olumlu başladığını söyleyerek, "Korona virüs salgınından dolayı mart ayı itibariyle konut satışlarında bir düşüş yaşandı. Yeni normalleşmeyle birlikte konut satışlarında bir yükseliş görünüyor. Faiz oranlarının düşmesiyle de haziran ayının başından beri özellikle sıfır konutlarda bir hareketlilik var. Konut alacak vatandaşlar, konutun fiyatının gerçek olup olmadığını araştırsın. Ödeyebileceği kadar kredi çekmeleri gerekiyor. Tüketicinin ne almak istediğini bilmesi gerekiyor. Belirli bir aşamaya gelmemiş projelerden konut alınmaması gerekiyor. Bazı bölgelerde zaman zaman sahte konut ilanları oluyor. Vatandaşın ilanları iyi analiz etmesi gerekiyor. Emlak portallarının bu tür ilanlarının dikkatli incelenmesi gerekiyor" diye konuştu.

"Konut alacaklar doğru ödeme planı yapmalı"

Korona virüs salgını nedeniyle konut sektöründe bir durgunluk yaşandığını belirten emlak danışmanı Nilgün Bektaş ise "Normalleşmeyle ve konut kredi faizlerinin düşmesiyle birlikte tekrardan bir hareketlilik söz konusu. Sektörün canlandığını söyleyebiliriz. İnşaat firmaları ellerindeki stokları eritiyor. Konut alacak vatandaşlar kesinlikle evin konumuna çok dikkat etmeliler. Doğru fiyattan konut almaları gerekiyor. Ödeyebileceği miktarda kredi çekmeleri ve ödeme planı hazırlayarak hareket etmelerini tavsiye ediyoruz. Konut alacaklar doğru ödeme planı yapmalı" ifadelerini kullandı.

Mayıs ayında konut satışları artışa geçti

Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu Mayıs ayı konut satış istatistikleri açıkladı. Mayıs ayında normalleşme adımları ile birlikte artışa geçen konut satışları aylık yüzde 19'luk artışla 50 bin 936 olarak gerçekleşti. Emlak sektörü Haziran ayı ve önümüzdeki dönemde konut satışlarının artacağını öngörüyor.

Kaynak: İHA