"Konut satışları artacak"

Binbay Yapı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Binbay, konut satışlarının, fiyatlarının yükseldiği dönemde daha da artacağı ve konut yatırımının enflasyona karşı önemli bir koruma aracı olduğunun altını çizdi.

Hem Türkiye'de hem tüm dünyada gayrimenkule ilginin 2022 yılında da artarak devam ettiğine, inşaat sektöründe ciddi gelişmeler yaşandığına dikkat çeken kamu ve özel inşaat projeleri ile sektörde önemli çalışmalarda bulunan Binbay Yapı İnşaat'ın Yönetim Kurulu Başkanı Bedrettin Binbay, "Küresel Konut Fiyat Endeksi'nin verilerine göre, dünyada konut fiyatı en çok artan ülke, yüzde 35,5'lik oranla Türkiye oldu. İnşaat sektöründeki bu veri analizi sonucunda, konut yatırımlarının enflasyona karşı en güvenli limanlardan biri olduğunu hisseden tüketiciler, yaşanan süreçte gayrimenkule yatırım yapmayı tercih etti. Ülkemizde faizlerdeki düşüş ve ihtiyaca cevap verecek nitelikteki konutlar da bu artış ivmesini destekler pozisyonda" dedi.

"KONUT, PARANIN DEĞERİNİ KORUYAN BİR YATIRIM ARACI OLDU"

Yükselen döviz kurunun maliyetleri de artırarak konut fiyatlarını yükselttiğini ifade eden Bedrettin Binbay, konut fiyatlarının artışında arzın az oluşunun da etkisi bulunduğunu kaydetti. Konut fiyatlarındaki yükselişin 2022 yılında da devam ettiğini dile getiren Binbay, "TL'de yaşanan değer kaybından hareketle yatırımcılar varlıklarının değerlerini korumak için konuta rağbet gösterdi. Satış detaylarına baktığımızda döviz varlığının konuta yöneldiğini görüyoruz ve önümüzdeki günlerde dolar ve altından gayrimenkule dönen bir kitleyle de karşılaşacağız. Fiyatların enflasyonist dönemde daha da artacağı inancı ve konut yatırımlarının enflasyona karşı önemli bir koruma aracı olduğunu gerçeği nedeniyle sektörde canlılığın 2022 yılında da devam ettiğini görüyoruz. 2021 yılında yabancılara konut satışında hedef geçildi. Yıl içerisinde yaklaşık 58 bin adet ve 10 milyar dolarlık döviz girdisine yaklaşan yabancılara satışın 2022 yılı sonunda 12-13 milyar dolara ulaşabileceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

"KONUT KREDİ FAİZLERİNİN DÜŞÜK SEVİYEDE TUTULMASI ELZEMDİR"

Türkiye'de son zamanlarda yukarı doğru bir ivme kazanan yabancılara yönelik konut satışlarındaki hareketliliğin 2022 yılında da devam ettiğini ifade eden Binbay, "Döviz kurundaki artış yabancılara avantaj sağladı. Tüm Dünya genelinde konut satışlarının rağbet görmesi üzerine Türkiye'deki konut fiyatlarının yabancılar için cazip geliyor. Önümüzdeki dönemde de gerek yurt içinde gerekse yurt dışında konut talebinin hareketli olmasını bekliyoruz. Kamu bankalarımızın birinci el konut üretimini desteklemek için konut kredi faizlerini yüzde 1,20 seviyesinde tutması yeni konut üretimi açısından hayati önemdedir" ifadelerini kullandı.

'EN GÜVENLİ YATIRIM KONUT YATIRIMIDIR'

Binbay, "Enflasyon oranları ile birlikte inşaat maliyetleri dolar ile birlikte hatta daha hızlı bir yükselme yaşadı. Bu bağlamda konuta yatırım yapanlar dolara yatırım yapanlardan daha karlı ve kazançlı çıktılar. Kısa vadede konut, arz talep dengesine göre durağan bir dönem yaşayabilir. Ama orta ve uzun vadede, maliyet artışı, arzın düşmesi gibi etkenlerle doların çoküzerinde bir artış yaşayabilir. Dolayısıyla, dövizde dönemsel yükselişler her zaman olur. Fakat 10-20 yıllık vadede konutun kazandırdığını hiçbir yatırım aracı kazandıramaz" dedi.

'KONU TALEBİ HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM EDİYOR'

Pandemi günlerinde inşaat sektöründeki hareketliliğe dikkat çeken Binbay, "Nitelikli konut arzında yavaşlama olmasına rağmen, konut talebi her geçen gün artarak devam ediyor. Küresel emtia fiyatlarındaki yükselişle birlikte, iç pazarda inşaat maliyetleri ortalamaya bakacak olursak yüzde 100'ün üzerinde artmış durumda. Bazı kalemlerde bu artış 18 aylık dönemde yüzde 400'e yaklaşıyor. Maliyetlerdeki bu artış nedeniyle bugün konut alan, gelecek aya kıyasla çok daha uygun fiyatla konuta erişmiş oluyor" diye konuştu.

'COUNTRY TARZI KONUTLARA TALEP ARTTI'

Bedrettin Binbay, "Öte yandan pandemi sürecinin değiştirdiği yaşam alışkanlıkları hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Uzun süredir etkisini hissettiğimiz Kovid-19 süreci, konut sektörünü baştan sona değiştirdi. Bu değişim tüm dünyada özellikle yeşil alanlara erişimi bulunan; teknoloji ile harmanlanmış, trafikten uzak, şehir merkezinde ve site içinde country tarzı konutlara talep patlamış durumda. Pandemi döneminde insanların hem yeşil alana yakın, hem de şehrin içinde yaşama isteği arttı. Bunu tercih ederken de sanata, kültüre, alışverişe yakın yerlerde bulunmak istiyor. Tüm bunlara ek olarak iş, sağlık ve eğitim merkezlerine ve günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek lokasyonlarda yaşamayı tercih ediyor" ifadelerini kullandı.

"DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DAKİ PROJELERDE YER ALMAK BİR VATAN BORCUDUR"

Şirketlerinin sağlam finansal temellere dayanan ve istikrarlı büyüyen bir yapıda olduğuna dikkat çeken Binbay, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri projelerle adından söz ettiren Binbay Yapı İnşaat olarak Türkiye'de yatırımdan çok proje üretme hedeflerimiz var. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki askeri projeleri yatırım değil, vatan borcu olarak görüyoruz. İstanbul'dan Ankara'ya, Siirt'ten Hakkari'ye kadar her bir noktada devletimizin desteklediği projelerde yer aldık. Buralarda ciddi projeler gerçekleştirdik. Hükümetimizin milli güvenlik konusundaki hassasiyeti ile birlikte birçok askeri üs bölgesine güvenlik noktaları, tesis yapımı, karakol binaları, üs bölgeleri gibi projelerde yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi