Konut satışında yabancının payı %3,7’ye ulaştı

31.10.2019 07:57

Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3'ten 3,7'ye yükseldi.