Konut satışında yabancının payı %3,7’ye ulaştı
Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3'ten 3,7'ye yükseldi.
31.10.2019 07:57
Vatandaşlık hakkı için gerekli limitin 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesinin ilk yılında satılan konut sayısı 37 bin adete yaklaşırken, konut satışlarında yabancının payı yüzde 1,3'ten 3,7'ye yükseldi.
Kaynak: Dunya.com