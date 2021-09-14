Konut satışında azalma - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konut satışında azalma

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Konut satışında azalma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Ağustos ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2021 Ağustos ayında Konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,1 oranında azaldı.

TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında, 2020 Temmuz ayına göre yüzde 22,1 oranında azalarak 2 bin 68 adet oldu.

Eskişehir'de konut satışlarında 2021 Ağustos ayında konutların 506 adedi ilk defa (ilk el satış), bin 562 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de satışı yapılan 2 bin 68 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66,2 oranında azalarak 410 adet, diğer satışlar ise yüzde 15,1 oranında artarak bin 658 adet olarak gerçekleşti.

Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 410 konutun 92 adedi ilk satış, 318 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2021 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
Vatandaşı isyan ettiren kira artışları için hükümetten Avrupa modelli çözüm: Kiralık ev şirketleri geliyor

Vatandaşı isyan ettiren kira artışları için hükümetten Avrupa modelli çözüm: Kiralık ev şirketleri geliyor

 Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı

Birinde 92, diğerinde 50 lira! Zincir marketlerin fiyat oyununu, vatandaş yakaladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Kemal Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş
Magazin Amelia Hamlin Bensu Soral Yeşim Salkım Kenan İmirzalıoğlu
Spor Burak Yılmaz Diego Sergen Yalçın Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Yemek Tarifleri Şans Oyunları Mevlüt Çavuşoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Konut satışında azalma - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:48:06. #1.11#