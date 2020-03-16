Konut satışı yüzde 4.5 arttı
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Konut satışı yüzde 4.5 arttı

Türkiye'de konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.5 artışla 118 bin 753 oldu.

16.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:25
Konut satışı yüzde 4.5 arttı

Türkiye'de konut satış sayısı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4.5 artışla 118 bin 753 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Şubat ayı 'Konut Satış İstatistikleri' verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Ocak ayında ise 113 bin 615 konut satıldı. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 662 konut satışı ve yüzde 19,1 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 13 bin 326 konut satışı ve yüzde 11,2 pay ile Ankara, 7 bin 669 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 6 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ŞUBAT AYINDA 43 BİN 733 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Türkiye genelinde 2020 Şubat ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 oranında artış göstererek 43 bin 733 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 281 konut satışı ve yüzde 18,9 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 75 BİN 20 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Diğer konut satışları 2020 Şubat ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında artarak 75 020 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 14 bin 381 konut satışı ve yüzde 19,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,5 oldu. Ankara 7 bin 399 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 541 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konut ile Ardahan oldu.

KONUT SATIŞLARINDA 37 BİN 303 KONUT İLK DEFA SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 37 bin 303 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konut satışı ve yüzde 19,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 3 bin 305 konut satışı ile Ankara ve 2 bin 370 konut satışı ile İzmir izledi.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARINDA 81 BİN 450 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 15 bin 336 konut satışı ve yüzde 18,8 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,7 oldu. Ankara 10 bin 21 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 5 bin 299 konut satışı ile İzmir izledi.

KONUT SATIŞLARI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 53,5 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde 232 bin 368 konut satışı gerçekleşerek, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53,5 oranında artış gösterdi. Ocak-Şubat döneminde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 oranında artarak 85 bin 970, diğer satış türlerinde ise yüzde 7,7 oranında artarak 146 bin 398 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 oranında artarak 73 bin 343 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 81,3 oranında artarak 159 bin 025 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 2020 YILI ŞUBAT AYINDA 4 BİN 5 KONUT SATIŞI GERÇEKLEŞTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat 2020'de ilk sırayı bin 987 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 805 konut satışı ile Antalya, 265 konut satışı ile Ankara, 131 KONUT SATIŞI İLE YALOVA VE 115 KONUT SATIŞI İLE BURSA İZLEDİ.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı

Şubat ayında İran vatandaşları Türkiye'den 721 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 691 konut ile Irak, 282 konut ile Rusya Federasyonu, 256 konut ile Afganistan ve 141 konut ile Ürdün izledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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