Konut satışı artışında Mardin İstanbul’u 20’ye katladı!

22.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:57

"Gayrimenkulün 10 Yılı" Araştırması, Türkiye'de son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya çıkardı. Buna göre, 2008-2018 yılları arasında Türkiye'de konut satışları yüzde 2.919 ile en çok Mardin'de arttı. Mardin'i, yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş izledi.