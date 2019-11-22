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Konut satışı artışında Mardin İstanbul’u 20’ye katladı!

"Gayrimenkulün 10 Yılı" Araştırması, Türkiye'de son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya çıkardı.

22.11.2019 10:57 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:57
Konut satışı artışında Mardin İstanbul’u 20’ye katladı!

"Gayrimenkulün 10 Yılı" Araştırması, 'de son 10 yılda konut satışlarını en çok artıran şehirleri ortaya çıkardı. Buna göre, 2008-2018 yılları arasında Türkiye'de konut satışları yüzde 2.919 ile en çok 'de arttı. Mardin'i, yüzde 2.753 ile Muğla ve yüzde 1.694 ile Muş izledi.

Kaynak: Dunya.com

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