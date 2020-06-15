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Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde mayısta 50 bin 936 konut satışı gerçekleştirildi.

Konut satış istatistikleri
15.06.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:47

Türkiye genelinde mayısta 50 bin 936 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 düşüşle 50 bin 936 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 7 bin 640 konutla (yüzde 15) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 4 bin 939 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 3 bin 96 konut satışı ve yüzde 6,1 payla İzmir izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 21 konutla Tunceli olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 artarak 18 bin 483'ü buldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,3 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 570 konut satışı ve yüzde 13,9 payla ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konutla Ardahan olarak kayıtlara geçti.

Diğer konut satışları mayısta yıllık bazda yüzde 57,9 azalarak 32 bin 453'e geriledi. Bu kategoride İstanbul 5 bin 70 konut satışı ve yüzde 15,6 payla ilk sıraya yerleşti.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 66,4 oldu. Ankara 2 bin 761 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 1842 satışla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az yapıldığı il 2 konutla Ardahan oldu.

16 bin 860 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,7 azalarak 16 bin 860'a düştü. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 33,1 olarak hesaplandı. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 546 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 1211 konutla Ankara ve 996 konutla İzmir izledi.

İkinci el konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37,7 azalış göstererek 34 bin 76'ya geriledi.

İstanbul 5 bin 94 ikinci el konut satışı ve yüzde 14,9 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,7 oldu. İstanbul'u, Ankara 3 bin 728, İzmir 2 bin 100 konut satışıyla takip etti.

Yabancılara 860 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Bu alanda ilk sırada 423 konut satışıyla İstanbul yer alırken, bu ili 130 satışla Antalya, 72 satışla Ankara, 38 satışla İzmir ve 29 satışla Mersin izledi.

Mayısta İran vatandaşları Türkiye'den 209, Irak vatandaşları 143, Afganistan vatandaşları 48, Çin vatandaşları 46 ve Azerbaycan vatandaşları 42 konut edindi.

Konut satışları ocak-mayıs döneminde yüzde 2,2 azaldı

Konut satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 azalarak 434 bin 757 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 118,2 artarak 164 bin 870'e çıktı. Diğer satış türleri ise yüzde 26,8 azalışla 269 bin 887 olarak kayıtlara geçti.

Aynı dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 23,9 gerileyerek 139 bin 140'a düştü. İkinci el konut satışları ise yüzde 13 artarak 295 bin 617 olarak hesaplandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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