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Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde şubatta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi.

16.03.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:36
Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde şubatta 118 bin 753 konut satışı gerçekleştirildi. Şubatta satılan konut sayısı geçen aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 arttı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.


Buna göre, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 4,52, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 51,4 artarak 118 bin 753 oldu.


Konut satışlarında İstanbul 22 bin 662 konutla ilk sırada (yüzde 19,1) yer aldı. İstanbul'u 13 bin 326 konut satışıyla (yüzde 11,2) Ankara, 7 bin 669 konut satışıyla (yüzde 6,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 6 konutla Ardahan ve 32 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.


İpotekli konut satışları


Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 391,9 artarak 43 bin 733'e çıktı.


Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 281 konut ve yüzde 18,9 payla ilk sırada yer aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il ise 3 konutla Ardahan oldu.


Diğer konut satışları şubatta, yıllık bazda yüzde 7,8 artarak 75 bin 20 olarak tespit edildi. Bu kategoride de İstanbul 14 bin 381 konut satışı ve yüzde 19,2 ile ilk sırada yer aldı.


İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 63,5 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 399 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 541 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 3 konutla Ardahan oldu.


37 bin 303 konut ilk defa satıldı


İlk defa satılan konut sayısı şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,3 artarak 37 bin 303'e çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 31,4 oldu. İlk satışlarda İstanbul 7 bin 326 konutla en yüksek payı aldı. İstanbul'u 3 bin 305 konut satışıyla Ankara, 2 bin 370 konut satışıyla İzmir takip etti.


İkinci el konut satışları şubatta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 77,8 artış göstererek 81 bin 450 olarak gerçekleşti.


İstanbul 15 bin 336 ikinci el konut satışı ve yüzde 18,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 67,7 oldu. İstanbul'u 10 bin 21 konut satışıyla Ankara, 5 bin 299 satışla da İzmir izledi.

Yabancılara 4 bin 5 konut satıldı


Yabancılara yapılan konut satışları, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 4 bin 5 oldu. Bu alanda ilk sırada 1987 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 805 ile Antalya, 265 ile Ankara, 131 ile Yalova ve 115 ile Bursa izledi.


Şubatta İran vatandaşları Türkiye'den 721, Irak vatandaşları 691, Rusya vatandaşları 282, Afganistan vatandaşları 256, Ürdün vatandaşları 141 konut edindi.

Konut satışları ocak-şubat döneminde yüzde 53,5 arttı

Konut satışları, ocak-şubat döneminde de yüzde 53,5 artarak 232 bin 368 oldu. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 457,3 yükselerek 85 bin 970, diğer satış türlerinde de yüzde 7,7 artarak 146 bin 398 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 15,1 artışla 73 bin 343'ü buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 81,3 artarak 159 bin 25 oldu.

Kaynak: AA

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