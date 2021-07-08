Konut sahipleri anahtarlarını aldı
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Konut sahipleri anahtarlarını aldı

Konut sahipleri anahtarlarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreninde ailelere anahtarları teslim etti.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın video konferans ile katıldığı TOKİ 1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreninde ailelere anahtarları teslim etti.

2003'ten bugüne kadar 1 milyon konut inşa eden ve 5 milyonu aşkın vatandaşa ev sağlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın, "1 Milyonuncu Konut Anahtar Teslim Töreni" gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Ankara Sincan'da düzenlenen törenden video konferans yöntemi ile Kocaeli'deki tören alanına bağlanarak, teslim törenine eşlik etti. Dilovası ilçesi Köseler'de gerçekleştirilen törene, Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Kırılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Kars-Sarıkamış, Diyarbakır-Sur, Giresun-Bulancak, Denizli-Bozkurt, Kocaeli-Dilovası, Burdur-Karamanlı bölgelerinin her birindeki TOKİ projesine bağlandı. Vali Seddar Yavuz ve beraberindeki protokol üyeleri açılış kurdelesini kesti.

Programın ardından mahallede bulunan vatandaşlarla sohbet ederek, sıkıntıları dinleyen Seddar Yavuz, karşılaştığı çocuklara da kitap hediye etti. - KOCAELİ

Konut sahipleri anahtarlarını aldı
Konut sahipleri anahtarlarını aldı
Konut sahipleri anahtarlarını aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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