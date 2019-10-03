Konut sahibi olmak isteyenlere müjde: Sadece taksitle ev sahibi olunacak

03.10.2019 13:53

Önümüzdeki bir buçuk yıl içinde yaklaşık 7.500 konut ve iş yerini teslim etmeye hazırlanan Sur Yapı, Türkiye'de bir ilke imza atarak sadece taksitle ödemeli yeni bir kampanya başlattı. Tüm Sur Yapı projelerinde geçerli olan kampanya peşinatsız, ara ödemesiz, 0.69 vade oranıyla ve 3.000 TL'den başlayan sabit taksitlerle ev alma fırsatı sunuyor.



Sur Yapı'dan konut sektöründe bir ilk. Firma, 40 bin Sur Yapılı'nın hikayelerine yenilerini eklemek için yeni bir kampanyayı hayata geçiriyor. Bugün başlayan ve özel konut sektöründe Türkiye'de bir ilk olan kampanya, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas tarafından firmanın genel merkezinde düzenlenen basın açıklamasıyla duyuruldu. Kampanya kapsamında konut sahibi olmak isteyen herkes peşinat ve ara ödeme olmadan sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek.



Yüzde 15 indirimle peşinatsız, ara ödemesiz sadece taksitli ödeme modeli



Kampanya kapsamında öncelikle yüzde 15 indirim uygulanıyor. Daha sonra ev tutarının yüzde 50'lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile banka kredisi kullandırılıyor. Kalan yüzde 50'lik kısım içinse Firma bünyesinde 120 ayda 0.69 vade ile sabit taksitlerle ödeme imkanı sunuluyor. Böylece konut alıcısı sadece taksit ödeyerek ev sahibi olabilecek.



Türkiye'de ilk kez uygulanıyor



Kampanyayla ilgili bilgi veren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Sur Yapı olarak sektörde her zaman öncü olmaya gayret ettik. Bu kampanyayla da bir ilki gerçekleştiriyoruz. Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle başlattığı ve kamu bankalarının devam ettirdiği süreci destekleyen, talep ve arzı buluşturacağına inandığımız bir kampanya hazırladık. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak peşinat ya da ara ödemelere takılan bir kesimin konut sahibi olmasını kolaylaştırıyoruz. Türkiye gibi genç nüfus kitlesine sahip bir ülkede doğal bir talep zaten var. Bu kampanyayla geniş kitlelerin talebini karşılamayı planlıyoruz" dedi.



Ayda 3.000 TL'den başlayan taksitlerle



Elmas, sözlerine şöyle devam etti, "Türkiye'de ilk defa tamamı taksitlerle ödenebilecek bir planla kampanya yapıyoruz. Örnek olarak liste fiyatı 563 bin TL olan 2+1 bir daireye öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapıyoruz. İndirimli satış fiyatı 478 bin 550 TL oluyor. Bunun yarısı için 180 aya varan 0.69 vade ile banka kredisi kullandırıyoruz. Bankaya ödenecek taksit 2 bin 325 TL oluyor. Geri kalanını ise 120 ayda 0.69 vade oranı ile taksitlendiriyoruz. Sur Yapı taksiti de 2 bin 939 TL oluyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı 5 bin 264 TL. Böylece peşinatsız, ara ödemesiz ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri tamamlandıktan sonra kalan 60 ayda sadece banka ödemeleri gerçekleştiriliyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 5 bin 264 TL yerine 2 bin 325 TL'ye düşüyor" şeklinde konuştu.



Kampanya tüm projelerde geçerli



"2018'in başından itibaren aslında durgunlaşan bir dönem geçirdik. 2018 Genel Seçimleri, kur saldırısı ve sonrasında yaşanan faiz artışına bağlı olarak konut sektöründe de konut fiyatları arttı. Bu da sektörde yapılanmaya gitmemizi zorunlu kıldı" diyen Elmas, kampanyanın tüm projelerde geçerli olduğunu söyledi. Elmas, "Firmamızın tüm projelerinde kampanyadan yararlanmak mümkün. İstanbul'un 9 ilçesinde devam eden ve satışta olan 12 proje bulunuyor" dedi.



"Son dönemlerde en çok kampanya yapan firmayız"



Geniş vade açarak yaptıkları satış kampanyalarıyla ve ciddi idrimlerle bu süreci yönetmeye çalıştıklarını belirten Elmas, "Satışlarımız azaldı ancak şantiyelerimiz durmadı. Fedakarlık yapmamız gereken yerde bundan kaçınmadık. Son dönemlerde en çok kampanya yapan firma olduk. Genel ekonomi de toparlanmaya başladı. Krizin ağır etkileri de ortadan kalkmaya başladı" şeklinde konuştu.



Ocaktan haziranın sonuna kadar bekleme-görme dönemi yaşadıklarını ifade eden Altan, "Türkiye genelinde bütün zamanların en düşük konut satışı dönemini yaşadık. Ancak genel gündemdeki negatiflik ortadan kalkınca bizim sektörümüz de dahil her parametrede pozitif bir durum yaşanmaya başladı. Ayrıca ağustos ayından itibaren kamu bankaları kredi faizlerinin geri çekilmesine biz de karşılık verdik ve 0.69 vade oranına düşürdük. İnsanlarımızın konut sahibi olmak için uzun zamandır beklediğini dikkate alarak, peşinatı da sıfırladık. 50 günlük bir kampanya süreci geçirdik. Geçmiş bir yıldaki satış kaybımızın bir kısmını karşıladık. 50 günde Antalya'da 300'e yakın daire sattık. İstanbul'da ise 100 daire sattık. Bu talebi değerlendirmek istedik. Gelen bütün taleplerde ara ödemelerin kaldırılmasını isteyen büyük bir kitle var. Taksit ödeyebilecek düzeyde olan ancak ara ödemede zorlanan bir kesim var. Bu sorunu çözmek istedik. Belki Türkiye'de hiç bir özel sektörün yapamadığına biz cesaret ettik ve bu kampanyada peşinatı, ara ödemeyi kaldırdık ve taksitleri 120 aya böldük. Talep eden herkesi 0.69 vade oranıyla konut sahibi yapıyoruz. Dolayısıyla bu kampanya ile kendimizi aşmış olduk "ifadelerinde bulundu.



Yıllardır müşterilerinden bu talebi aldıklarını kaydeden Elmas, " Bir aylık bir kampanya. İyi bir satış hedefi yakaladık. Bitmiş projelerimiz de bu kampanyaya dahil. Bütün projelerimiz dahil. Bunun üzerine bir de yüzde 15 indirimimize bu kampanyada da devam ediyoruz. Önemli bir fırsat diye düşünüyorum. Üç ay sonra teslim edilecek projelerimiz de var. Hedef kitlemiz konuta erişemeyen en geniş kitle. İnsanlarımızı endişelerinden arındırıp, kendilerini iyi hissettirerek konut alamayan kalmasın istiyoruz. Ciddi anlamda stoğumuz mevcut. Aynı şartlar Antalya projemiz için de geçerli sadece orada yüzde 15'lik indirim yapmıyoruz çünkü oradaki fiyatlarımız zaten gayet iyi" dedi.



"Yeni binalarara geçiş depreme hazırlıktır"



İstanbul'da yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra konut satışlarında yaşanan değişimleri de aktaran Elmas," İstanbul'da 250 bine yakın konutumuz var. Bu konutlara kendim de baktım. Bu konutların çoğu insanlarımızın erişebileceği konutlardır . Depremin birinci derece etkilendiği yerleri düşündüğümüz zaman bütün konutlarımız yeni. Bakıldığında Marmara'nın bütün kıyıları riskli. 1999'dan önce yapılan bütün binalar riskli. Riskli binalarda oturan vatandaşlar yeni binalara geçmeli. Bu konuda devletimiz de sektörde çalışmalar yapmalı. İstanbul'da sıkıntılı 1 milyon civarında konut var. Bunun yarısını karşılayacak konut stoğu da var. Bu açıdan depreme hazırlık aşamasında vatandaşımızın yeni binalara geçmesi müthiş bir hazırlık olacaktır diye düşünüyorum" ifadelerinde bulundu.



Kampanyada Avrupa Yakası'nda Kağıthane'de Tempo City, Topkapı'da Topkapı Evleri, Ispartakule'de Bahçeyaka, Bahçekent'te Semt Bahçekent, Anadolu Yakasında da Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Sultanbeyli'de İlkbahar 1-2. Etap ve Gölbahçe Evleri, Koşuyolu'nda Excellence, Ümraniye'de Exen İstanbul ve Şehir Konakları, Maltepe'de YeşilMavi projeleri yer alıyor.



Türkiye'nin mega projesi Sur Yapı Antalya'da bir ilk



Sur Yapı'nın 8 milyar TL yatırımla geliştirdiği Sur Yapı Antalya Projesi de yeni kampanyaya dahil edildi. İlk etabının kaba inşaatının tamamlandığı ve diğer iki etabının da aynı anda devam ettiği projede, 6 bin 417 bağımsız konut ve iş yerinin teslimleri için artık sona yaklaşıldı. İlk faz tesliminin 2019 sonunda başlayacağı Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğini taşıyan Sur Yapı Antalya Projesi, 19 bin bağımsız bölümden oluşuyor.



Kampanya kapsamında 60 metrekare 219 bin TL'lik 1+1 dairenin yüzde 80'lik kısmı için 180 ayda 0.69 vade ile bankaya aylık bin 703 TL ödeme yapılıyor. Kalan yüzde 20'lik kısım için ise 120 ayda Sur Yapı'ya 0.69 vade ile aylık 538 TL şeklinde ödeme yapılıyor. 120 ay boyunca toplam taksit tutarı aylık 2 bin 241 TL olarak ödeniyor. Üstelik 120 ayda Sur Yapı ödemeleri bittikten sonra kalan 60 ayda sadece bankaya olan taksit ödenmeye devam ediyor. Yani 120 ay sonrasında müşteri taksiti 2 bin 241 TL yerine bin 703 TL'ye düşüyor.



Hemen taşınmaya müsait evlerde büyük fırsat



Sultanbeyli'de İlkbahar 1. ve 2. Etap, Ümraniye'de Exen İstanbul ve yeni teslimleri başlayan Sancaktepe'de Lavender projelerinde kampanya kapsamında peşinat ve ara ödeme yapmadan hemen taşınma ve sadece taksit ödeme imkanı sunuluyor.



Alternatif ödeme planı



Kampanya kapsamında sunulan tamamı taksitli ödeme seçeneği dışında alternatif ödeme planı da sunuluyor. Buna göre de öncelikle yüzde 15 kampanya indirimi yapılıyor. Başta hiç peşinat alınmazken, peşinat 1 yıl öteleniyor. 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda peşinatı 5 eşit taksitte ödeme seçeneği sunuluyor. Ev bedelinin kalan kısmı için ise 0.69 vade ile 180 ay da banka kredisi olarak ödeniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA