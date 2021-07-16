Konut piyasasında canlanma, İstanbul'da yüksek kira artışı gözlemlendi

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, kısıtlamaların etkisi altına giren konut piyasasında, salgına ilişkin önlemlerin genişletilmesi ile birlikte hem satılık hem...

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporuna göre, kısıtlamaların etkisi altına giren konut piyasasında, salgına ilişkin önlemlerin genişletilmesi ile birlikte hem satılık hem de kiralık konutlar için yoğun talep artışı görüldü.

sahibinden.com açıklamasına göre, BETAM ve sahibinden.com verileri ile hazırlanan "sahibindex Konut Piyasası Görünümü" raporunun yedincisi yayınlanırken, rapora göre salgın kısıtlamalarından sıyrılan ve normalleşme etkileri altına giren satılık ve kiralık konut piyasasına olan talep büyük artış gösterdi. sahibinden.com'un emlak kategorisindeki veri havuzunun analiz edilerek, elde edilen istatistiki veriler üzerinden, BETAM uzmanlarının yorumlarını içeren araştırmaları kapsayan rapor, gayrimenkul alıcı ve satıcılarıyla emlak profesyonellerine yol göstermek amacıyla hazırlanıyor ve platform üzerinden kullanıcılarla paylaşılıyor.

2021 yılı haziran ayında yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızı geçen aylardaki temposunu bir miktar kaybetse de yüksek seyrini korudu. Geçen yılın haziran ayına göre Türkiye genelinde ortalama satılık konut ilan metrekare cari fiyatı yıllık yüzde 39,8 artarak 4 bin 54 TL'ye ulaştı. Ucuz ve lüks konutların satılık ilan metrekare fiyatlarında da artışlar devam ederken, satılık konut ortalama metrekare fiyatı ucuz konutlarda 2 bin 171 TL'ye, lüks konutlarda ise 12 bin 380 TL'ye yükseldi.

Satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranının konut piyasasındaki canlılığı gösterdiği raporda, tam kapanma döneminde yaşanan durgunluğun ardından haziran ayı itibariyle yaşanan normalleşme süreci ile birlikte satılan konut sayısının toplam satılık ilan sayısına oranı belirgin bir artış göstererek yaklaşık bir yıllık dönemdeki en yüksek seviyesine ulaştı. Satılan konut sayısı önceki aya göre yüzde 82,7 artış kaydetti ve bir önceki ay 28 bin konut satılırken, satılan konut sayısı haziran ayında 52 bin oldu.

-Lüks konut fiyatları rekor kırarken, en hızlı satılanlar ucuz konutlar oldu

Lüks konut fiyatları, 2017'nin eylül ayından sonraki en yüksek seviyesini gördü ve o dönemdeki artışın yüzde 7,2 üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Buna karşılık ucuz konut fiyatları, geçmişte yaşanan kayıpları haziran ayında da telafi edemeyerek 2017 Eylül seviyesinin 11.9 puan altında kalarak düşüş seyrine devam etti.

Böylece, lüks ve ucuz konut fiyatlarındaki yüksek aralık korunurken, ortalama satılık metrekare cari fiyatı lüks konutlarda 12 bin 380 TL, ucuz konutlarda ise 2 bin 171 TL oldu. Haziran ayında ucuz konutların satış oranı önceki aya göre yüzde 3,7'den yüzde 5'e yükselirken, lüks konutların satış oranı ise yüzde 3,1'den yüzde 3,9'a yükselerek ucuz konutların daha hızlı bir şekilde alıcı bulduğu görüldü.

Üç büyük ildeki satılık konut fiyatlarındaki artış geçmiş aylarda benzer bir seyir izlerken, haziran ayında satılık konut cari fiyatındaki yıllık oran İstanbul'da artış göstererek yüzde 36,3, diğer iki ilde düşüş seyrederek Ankara'da yüzde 33,8 ve İzmir'de yüzde 37,7 oldu. Yaz döneminin başlaması ve salgın önlemlerinin esnetilmesi ile birlikte Ege'ye ve Güneydoğu'ya olan talep devam ederken, satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 72,8 ile Aydın, yüzde 62,5 ile Muğla, yüzde 54,4 ile Şanlıurfa, yüzde 49,9 ile Mardin ve yüzde 48,8 Antalya oldu.

-Diyarbakır yüzde 64,2'lik kira artışı ile büyük şehirleri geride bırakmaya devam ediyor

Kiralık konut piyasasına yaşanan yoğun talep ile birlikte; Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı Haziran ayında yüzde 23,6 olurken, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatı 19,1 TL'ye yükseldi. Yıllık kira artış oranı üç büyük ilden İstanbul'da yüzde 36,4 gerçekleşerek, yüzde 23,2 ile Ankara'yı ve yüzde 22,2 ile İzmir'i geride bıraktı. Buna göre kiralık konut ilan metrekare fiyatları geçen yıl aynı aya göre artış göstererek, İstanbul'da 28,1 TL'ye, Ankara'da 14,2 TL'ye ve İzmir'de 20 TL'ye yükseldi. Haziran'da en yüksek yıllık kira artışı yüzde 64,2 ile Diyarbakır'da, yüzde 61,8 ile Mersin'de, yüzde 43,1 ile Şanlıurfa'da, yüzde 40,6 ile Tekirdağ'da ve yüzde 36,4 ile İstanbul'da kaydedildi.

Kiralık konutlara olan yoğun talep, kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranını belirgin ölçüde artırırken, kiralık ilan sayısında aylık yüzde 9, kiralanan konut sayısında ise yüzde 47,5 yükseliş görüldü. Kiralık konutlara olan artan talebin bir diğer göstergesi olarak kiralık konut kapatılan ilan yaşı da bu piyasadaki canlanmayı teyit ederek, kapatılan ilan süresi bir önceki aya göre ise 2,6 gün azalarak 31,8 gün oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu