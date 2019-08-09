Konut kredisine 34 bin başvuru
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.
09.08.2019 16:16
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.
Kamu bankaları, 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından geçen hafta konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Merkez Bankası, 3 bankanın Cuma günü 12.30 itibarıyla 34 bin kişi üzerinden 5,9 milyar TL'lik başvuru aldığını duyurdu.
Kamu bankaları, 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından geçen hafta konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Merkez Bankası, 3 bankanın Cuma günü 12.30 itibarıyla 34 bin kişi üzerinden 5,9 milyar TL'lik başvuru aldığını duyurdu.
Kaynak: DHA