Konut kredisine 34 bin başvuru

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.

09.08.2019 16:16
Konut kredisine 34 bin başvuru
TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası, faiz indiriminin ardından Cuma günü itibarıyla 3 kamu bankasına 34 bin başvuru ile 5,9 milyar TL'lik talep geldiğini duyurdu.
Kamu bankaları, 425 baz puanlık faiz indiriminin ardından geçen hafta konut kredisi faizlerini düşürmüştü. Merkez Bankası, 3 bankanın Cuma günü 12.30 itibarıyla 34 bin kişi üzerinden 5,9 milyar TL'lik başvuru aldığını duyurdu.
 


Kaynak: DHA
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