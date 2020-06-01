Konut kredisinde tarihi kampanya başlıyor Yarın itibari ile orta gelir grubuna yönelik İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL, diğer şehirlerde ise 500 Bin TL kadar %10 peşinat ile 12 ay ödemesiz ve 15 yıl vade ile kamu bankalarından kredi kullanılabilecek.

1. El konutlar için %0.64, 2. El konutlar için ise %0.74 oranlı konut kredileri ile gayrimenkul sektörüne normalleşme sürecinde dev katkı sağlanacak.

Konut kredilerine yönelik bu tarihi kampanya hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Bu kampanya oranları, bu kredi vadeleri ve ödemesiz dönem avantajı ile tarihi bir fırsat ev sahibi olacakları bekliyor. Fiyatların en düşük, finansmanın ise en kolay olduğu bu dönemde gayrimenkule yatırım yapan kazanacak. Haziran ayı konut satışlarında rekorlara tanıklık edecektir. Covit19 sonrası en hızlı normalleşen sektör gayrimenkul olacak" dedi.

Stoklar Bitmeden Acele Edin

Gayrimenkul sektöründe inşaat sektörünün uzun süredir durgun olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Geçen yıla göre %23,8 azalan yapı ruhsatı sayısı ve %32,2 azalan iskan sayımız var. İkinci eldeki satışlarda artan yükseliş, gayrimenkulde talebin varlığını ve fiyatların yükseleceğini gösteriyor. Azalan stoklar sonrasında yeni yapılacak inşaatların maliyeti şimdiki gibi olmayacak ve artışlar devam edecek. Özellikle altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat yakalayabilirler. Bu dönemde hızlı hareket eden kazanacak" dedi.

Konut Kredimizi Ödüyoruz

Geçen seneye göre konut kredi stokunun %14.9 artışla 211 milyar TL seviyesinde olduğunu belirten Özelmacıklı "Bu yüksek orana rağmen konut kredilerinde takip oranı sadece yüzde 0.55 seviyesinde. Merkez bankası verilerine konut fiyat endeksi ise bir önceki yıla göre nominal olarak %15,01 oranında arttı. Reidin tarafından açıklanan konut satın alma gücü endeksi de 2020 yılı ilk çeyreğinde 136 ile tarihi bir zirvede. Toplam konut satışları içinde ipotekli konut satışlarının payı ise yüzde 37.9 seviyesinde. 1. Çeyrek sonunda en çok konut kredisi kullanılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir,Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Gaziantep ve Manisa olmuştu" dedi.

2. Elde 100 Bin TL için Aylık 1.007-TL

Bu dönemin özellikle tüketiciler için fırsat olduğunu dile getiren Özelmacıklı "Örneğin 180 ay vadede eşit taksitli olarak %0.74 faiz oranı ile 100 bin TL kredi çeken bir müşteri ayda sadece 1.007-TL ödeme yapacak. Eğer 12 ay ödemesiz olarak aynı vade ve faizi tercih ederse ödemesi 1.095-TL olacak. Bu avantajlı imkandan daha geniş kesimlerin faydalanabilmesi için kredi miktarı azami İstanbul, Ankara ve İzmir'de 750 bin TL, diğer şehirlerde ise500 bin TL ile sınırlı olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler