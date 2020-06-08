Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı Açıklanan rekor faiz indirimi ile konut fiyatları yüzde 30 arttı Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik;

Konut kredisinde faiz düştü, fiyatlar arttı

Açıklanan rekor faiz indirimi ile konut fiyatları yüzde 30 arttı

Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik;

"Fırsatçılar, fiyatların yüzde 30 civarında artmasına sebep oldu"

"Bir satıcı 500 bin lira istiyorsa, şu anda yaklaşık 600 bin lira istiyor"

"Talep artınca, arz ve talep dengesi bozuldu"

ESKİŞEHİR - Konut kredilerinde sunulan rekor faiz indirimi sonucu emlak piyasasında yoğun bir hareketlilik başlarken konut fiyatlarında geçtiğimiz döneme göre yüzde 30 civarında artış görüldü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile kamu bankalarında tarihin en düşük konut kredi faizi vatandaşlara sunulmaya başlandı. Rekor seviyede gerçekleşen bu faiz indirimi sonrası konut satışlarına büyük bir ilgi gösterildi. Vatandaşlar kredi işlemleri için bankaların yolunu tutarken Korona virüs sürecinde büyük yara alan emlak piyasası da tekrar hareketlendi. Piyasanın hareketlenmesi ve vatandaşların yatırım amaçlı konutlara yönelmesi ise emlak piyasasında da fiyat artışlarına neden oldu. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na konuşan Eskişehir Emlak Komisyoncular Odası Başkanı Gazi Çelik, emlak piyasasının bu sürece hazırlıksız yakalandığını ifade ederken artan talep sonucu bazı fırsatçı mülk sahiplerinin konut fiyatlarını geçtiğimiz aylara göre yüzde 30 oranında arttırdığını belirtti.

"Fırsatçılar, fiyatların yüzde 30 civarında artmasına sebep oldu"

Emlak sektörünün rekor faiz indirimi ile oluşan talep patlamasına hazırlıksız yakalandığını ifade eden Çelik, piyasada ortaya çıkan fırsatçılara ise sitem etti. Geçtiğimiz aya göre konut fiyatlarının yüzde 30 arttığını söyleyen Gazi Çelik, "Virüsle birlikte bütün esnafın işleri durdu. İnsanlar yaklaşık 2 buçuk ay evde kaldılar. Bizim sektörümüz de bu zamanda bir durağanlık yaşadı ve sıkıntı oldu. Devletimiz, bu durağanlığı canlandırmak için kamu bankalarındaki faiz oranıyla yaklaşık 10 yıldan beri yaşamadığımız bir adım attı. Biz inşaat sektörü olarak buna hazırlıksız yakalandık. Bir yıl önce faiz oranları yüksekti ve birçok vatandaş arsası elinde olmasına rağmen inşaat üretmiyordu çünkü satmaktan çekiniyorlardı. Faiz oranları yüksekti. Şimdi faizlerin böyle olması inşaat sektörünü hazırlıksız yakaladı. Mevcut olan gayrimenkullerin sayıları sınırlı. Birden talep artınca, arz ve talep dengesi bozuldu. Bazı fırsatçı insanlarda, fiyatların yüzde 30 civarında artmasına sebep oldu. Bir satıcı 500 bin lira istiyorsa, şu anda yaklaşık 600 bin lira istiyor, fiyatlarla oynanıyor. İnsanlar gayrimenkule yatırım yapmak için arayış içerisindeler. Bu şekilde bir koşturma piyasada devam ediyor" şeklinde konuştu.

"Şu anda mal bulamıyoruz"

Gazi Çelik, son piyasada ikinci el konusunda büyük sıkıntı olduğunu vurgularken şu şekilde konuştu; "Bankaların önündeki kredi kuyrukları çok yoğun ama şu anda da mal bulamıyoruz. Orta halli insanların tüketecekleri mallar, kalmadı diyebiliriz. Büyükşehirlerde projeler var. Projesi olanların, proje üzerinden satış yaptıkları için daha yararlanacaklarını düşünüyorum. Ama ikinci el evlerde fiyatların arttığını görüyoruz. Orta halli insanların bu malları tükettiğini görüyoruz. Arz talep dengesinin bozulmasıyla fiyatların arttığını görüyoruz"

Kaynak: İHA